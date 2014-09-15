ایرانیها 220 لیتر کمتر از اروپاییها شیر و لبنیات می خورند/ اتفاق خوب روغن پالم

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد که سرانه تولید شیر و لبنیات در کشورمان 130 لیتر است اما سرانه مصرف حدود 80 لیتر است که در مقایسه با میانگین جهانی که 120 لیتر و نسبت به کشورهای اروپایی که 300 لیتر است، خیلی کمتر است.

وی در عین حال سرانه مصرف میوه و سبزیجات در کشورمان را بالاتر از میانگین جهانی اعلام کرد و افزود: خوشبختانه مصرف میوه و سبزیجات در بین مردم از وضعیت بهتری نسبت به شیر و لبنیات برخوردار است.

دیناروند به موضوع استفاده از روغن پالم در لبنیات پرچرب اشاره کرد و گفت: اتفاق خوبی که در این ماجرا افتاد، این بود که مردم به سمت مصرف لبنیات کم چرب گرایش پیدا کردند بطوریکه تولید و فروش محصولات لبنی کم چرب در هفته های گذشته به 2 تا 3 برابر رسیده است و این مسئله همان چیزی است که ما دنبال می کنیم و از مردم می خواهیم از لبنیات کم چرب استفاده کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه تا قبل از ماجرای روغن پالم میزان مصرف لبنیات پرچرب و کم چرب 70 به 30 بود، ادامه داد: حالا این وضعیت کاملا برعکس شده و حتی تا 80 درصد مصرف لبنیات کم چرب را شاهد هستیم و 20 درصد لبنیات پرچرب.

دیناروند با تاکید بر اینکه مصرف لبنیات کم چرب به نفع سلامت مردم است، از توزیع شیر ساده در سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی خبر داد و گفت: قرار است دانش آموزان در هفته سه نوبت شیر بخورند.