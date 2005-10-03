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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۰۸

/ اختصاصي مهر / توسط انجمن شاعران پارسي گوي جهان

جايزه جهاني كتاب سال شعر فارسي اعطا مي شود

از امسال جايزه جهاني كتاب سال شعر فارسي ، توسط انجمن شاعران پارسي گوي جهان اعطا مي شود .


دكتر سيدعلي موسوي گرمارودي رئيس ، در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، افزود : انجمن شاعران پارسي گوي جهان قصد دارد ،  با تاسيس جايزه كتاب سال شعر فارسي در جهان ، هرساله به بهترين كتاب شعر فارسي كه در كشورهاي فارسي زبان منتشر شده است جايزه اي اعطاء كند .

رئيس انجمن شاعران پارسي گوي جهان در ادامه افزود : اين جايزه امسال در اواخر آذر ماه براي نخستين بار اعطاء خواهد شد .

دكتر خدايار، از اعضاي اين انجمن درباره نحوه اعطاي اين جايزه به مهر ، گفت : به ابتكار انجمن شاعران پارسي گوي جهان قرار است هرسال به بهترين كتاب سال در حوزه شعر جايزه اي اعطاء كند و اين جايزه به هر كتاب شعري كه توسط شاعري غير ايراني سروده شده باشد اهدا خواهد شد .

وي افزود : اين جايزه اختصاص به كشور خاصي ندارد و اگر شاعري در كشوري غير فارسي زبان هم كتابي به فارسي منتشر شده باشد مي تواند اثرش را در اين داوري شركت دهد .

دكتر خدايار درباره نحوه انتخاب آثار دراين جايزه ،  به مهر گفت : اين جايزه در دو مرحله داوري مي شود ؛ در مرحله اول آثار شاعران كشور هاي افغانستان ، تاجيكستان و ازبكستان ، توسط داوران اين كشورها بررسي شده و سه كتاب را به داوران انجمن معرفي مي كنند و در مرحله دوم سه كتاب از اين سه كشور توسط داوران انجمن بررسي مي شسود و به كتاب برتر جايزه اهدا مي شود .

کد مطلب 237047

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