هماهنگی امنیتی میان دمشق و واشنگتن از طریق طرف سوم در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن چاپ سوریه، هماهنگی میان نظام سوریه و آمریکا برای حمله به گروه تروریستی داعش از طریق طرف سوم در جریان است.

این روزنامه به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در پاریس که خواستند نامشان فاش نشود اعلام کرد: این هماهنگی از طریق یک طرف امنیتی سوم در جریان است و سوری ها را در جریان تحرکات داعش قرار خواهد داد. احتمال می رود این هماهنگی از طریق بغداد، مسکو، برلین یا حتی از طریق اتاق عملیات نظامی موجود در اربیل صورت گیرد.

الوطن همچنین نوشت: سوریه طی هفته های اخیر از طریق سرویس های اطلاعاتی اطلاعات دقیقی درباره نشست های محرمانه شماری از سرکردگان داعش به دست آورد و جنگنده های سوری توانستند مواضع آنها را هدف قرار دهند.

این روزنامه در حالی چنین مطالبی را منتشر کرده است که واشنگتن و دمشق هر کدام هماهنگی میان طرفین برای حمله به داعش را تکذیب کرده اند.