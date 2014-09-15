دروازه عتبات عالیات فقط به تهران پرواز دارد/ ایلام استانی که با کمبود پرواز مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، زیرساختهای حمل و نقل همیشه یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های استان ایلام بوده است و در فرودگاه شهدای ایلام متاسفانه نیازهای مردم به خوبی پاسخ داده نمی شود.

این استان به دلیل دروازه بودن عتبات عالیات دارای توجیه خوبی برای ایجاد پروازهای مختلف از سراسر کشور است ولی فقط یک پرواز آن هم به تهران دارد که در هفته نیازهای مردم استان را نیز تامین نمی کند و با این حال در فصل زمستان به دلیل لغوهای پی در پی باعث نارضایتی مردم نیز شده است.

تلاش برای افزایش پروازهای فرودگاه ایلام

مجتبی بیاتی نیا مدیر فرودگاه شهدای ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از افزایش و توسعه پروازها، فرودگاه شهدای ایلام به لحاظ میزان جابه‌جایی مسافر در ردیف بیست و یکم کشور قرار داشت که با افزایش پروازهای فرودگاه ایلام در روزهای گذشته این میزان تغییر کرد و در ردیف هجدهمین فرودگاه کشور قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه پروازهای داخلی و ایجاد پروازهای داخلی به عنوان یکی از مطالبات مردم به یکی از دغدغه های مسئولان امر در استان ایلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مذاكرات و رایزنی‌هایی با سرمایه‌گذاران مختلف شده كه منتظر پاسخ نهایی آنان برای همكاری و مشاركت در بخش‌های مختلف فرودگاهی هستیم، گفت: با شركت‌های هواپیمایی ماهان و اترك برای برقراری پرواز در این فرودگاه مذاكراتی صورت گرفته تا در مسیرهای تهران و مشهد كه با افزایش تقاضا روبرو است این پروازها انجام شود.



وی افزود: پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که یکی از شرکت های هواپیمایی برتر است از شنبه بیستم شهریورماه آغاز شده و این پروازها هفته ای چهار روز ادامه خواهد داشت و در روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه به صورت رفت و برگشتی هشت پرواز انجام خواهد گرفت.



وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت هواپیمایی آسمان هفته ای 24 پرواز و شرکت هواپیمایی ماهان هشت پرواز اضافه کرده و در هفته شاهد 32 پرواز رفت و برگشت در مسیر ایلام به تهران خواهیم بود.



این مسئول اظهار داشت: قبلا هفته ای دو هزار و 400 نفر جابه جایی مسافر داشتیم که با افزایش پروازها 900 مسافر اضافه شده که در هفته سه هزار و 300 نفر جابه جایی مسافر صورت می گیرد.



این مسئول افزود: در مرداد ماه امسال 182 پرواز در فرودگاه شهدای ایلام صورت پذیرفته است که نسبت به مردادماه سال گذشته 67 درصد رشد نشان می‌دهد.



مدیر فرودگاه شهدای ایلام بیان کرد: در مرداد ماه امسال 13 هزار و 592 مسافر در فرودگاه شهدای ایلام جابه‌جا شد که در مقایسه با مرداد ماه سال قبل 30 درصد رشد نشان می‌دهد.



مجتبی بیاتی مدیر فرودگاه ایلام با بیان اینکه مذاکرات و رایزنی‌هایی با شرکت هواپیمایی قشم‌ایر به منظور برقراری پرواز به مشهد مقدس انجام شده‌است، گفت: طبق رایزنی‌های صورت گرفته با این شرکت هواپیمایی، در صورت موافقت نهایی، شاهد برقراری پرواز به مشهد مقدس خواهیم بود.



افزایش پروازهای ایلام با توجه به مرز مهران ضروری است

محمدرضا مروارید استاندار ایلام در گفتگو با مهر تصریح کرد: زوار عراقی برای تردد به مشهد مقدس می توانند از طریق فرودگاه اقدام کنند و این امر نیازمند افزایش پروازهای ایلام به مشهد است که افزایش پروازهای هوایی ایلام می تواند در جذب گردشگران بسیار موثر باشد.

وی تصریح کرد: یکی از پارامترهای حضور سرمایه گذاران در استان ایلام حمل و نقل است و بهترین راه آن حمل و نقل هوایی با توسعه وگسترش باند فرودگاه شهدای ایلام و افزایش تعداد پروازهاست که در این رابطه برای افزایش تعداد پروازها با مرکز و دیگر استانها، با شرکت های هواپیمایی در کشور مکاتبات بسیاری شده است .

وی خواستار هماهنگی و انسجام بین شوراها و دستگاه های اجرایی برای جذب سرمایه گذار در استان شد و افزود: بیش از دو میلیارد دلار به صورت فاینانس در اختیار استان قرار گرفته که با جذب این اعتبار خرید هواپیما برای ارتقا پروازهای فرودگاه جرا خواهد شد.

این مسئول بیان داشت: حضور شرکت های هواپیمایی با اختصاص پرواز به استان ایلام و بهره گیری از این ظرفیت بسیار بالا با توجیه اقتصادی همراه بوده و در رونق اقتصادی استان نیز مؤثر خواهند بود و با این اقدام شرکتهای هواپیمایی و استان از یک معامله دو طرفه سود می برند.

مروارید بیان داشت: با توجه به اینکه فرودگاه شهدای ایلام از سال گذشته قابلیت نشست و برخاست هواپیماهایی نظیر ایرباس 320 را داشته و در این مدت پروازهای بسیاری به منظور جابه جایی مسافرین انجام شده است و همچنین نیاز روز افزون به پروازهای بیشتر با توجه نزدیکی استان به عتبات عالیات و حضور زوار و گردشگران عراقی که از مرز مهران وارد استان می شوند مسلما پروازهای موجود جوابگوی نیاز استان نخواهد بود و به همین سبب افزایش پروازها به تهران و ایجاد پرواز به شهرهای اصفهان ، مشهد و دیگر شهرهای بزرگ کشور نه تنها امری ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود بلکه از نظر اقتصادی نیز به صرفه است.

استاندار ایلام بیان داشت: به نظر می رسد سرمایه گذاری مردم استان در حوزه حمل و نقل هوایی نیز می تواند پاسخگوی نیازهای استان باشد و با سرمایه گذاری و خرید هواپیمای مسافری متوسط و همکاری دولت در ارائه تسهیلات به این گونه سرمایه گذاری ها می تواند استان را در این حوزه خودکفا نموده و موانع را مرتفع سازد.