اجلاس سالانه آلکو در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و سومین اجلاس سالانه حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) از صبح امروز در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه آغاز شد.

بر اساس این گزارش، این اجلاس با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور از ایران و نمایندگان 47 کشور عضو سازمان آلکو برگزار می شود.

در اجلاس چهار روزه تهران که جمعی از وزرای امور خارجه ، وزرای دادگستری و سایر نمایندگان کشورهای عضو حضور یافته اند اجلاس ویژه ای با هدف بررسی افراط گرایی، خشونت و تروریسم نیز برگزار خواهد شد.

این سازمان دارای 47 کشور عضو است که 33 کشور از قاره آسیا و 14 کشور از قاره آفریقا هستند و مهمترین اعضای آن مصر، چین، هند، غنا، اندونزی، عراق، ایران، ژاپن، مالزی، عربستان، آفریقای جنوبی، سوریه، ترکیه و ... است.

سازمان آلکو دارای دبیر کل از کشور مالزی و 3 معاون از چین، ژاپن و ایران است و مقر آن در دهلی نو قرار دارد.

ایران در سال 1384 به سازمان آلکو پیوست و به عنوان یکی از فعالترین و تاثیرگذارترین کشورهای عضو این سازمان است.

دستور کار اجلاس تهران در چهار روز آینده علاوه بر موضوعات مربوط به دبیرخانه آلکو، موضوعات مهمی نظیر وضعیت و رفتار با پناهندگان، اخراج فلسطینی ها و سایر اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله مهاجرت دسته جمعی و اسکان یهودیان در تمام سرزمین های اشغالی در مغایرت با حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون 4 ژنو 1949، اعمال فراملی قوانین ملی شامل تحریم های تحمیلی بر کشورهای ثالث، سازمان تجارت جهانی به عنوان چهارچوب توافقات و دستورالعمل برای تجارت جهانی، حمایت از افراد در زمان بلایای طبیعی، تشکیل عرف بین الملل، حمایت از جو زمین و لایه ازن، محیط زیست و توسعه پایدار، تحولات حقوق بین الملل، دریاها و ... مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.