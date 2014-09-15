شیوع سرطان خون در کودکان/ رابطه بنزین غیراستاندارد و سرطان خون

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا قوام نصیری افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته 40 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان قابل پیشگیری است به همین جهت دولتمردان باید فکر اساسی در مورد پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان های صحیح این بیماری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه پتانسیل انسانی خوبی در کشور به منظور پیشگیری از سرطان یا تشخیص به موقع آن وجود دارد، گفت: در طرح تحول سلامت باید سرطان جایگاه خاصی داشته باشد. خوشبختانه امروز داروهای بیماران مبتلا به سرطان به روز شده و داروهای خارجی نیز بیشتر وارد کشور می شود، بطوریکه بیماران حتی از نظر پرداخت فرانشیز نیز با مشکلی مواجه نیستند و بیمه هزینه این بیماران را تقبل کرده است.

قوام نصیری در ادامه به شیوع رو به افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران اشاره کرد و علت آن را، مصرف مواد غذایی ناسالم و عادات نامطلوب غذایی دانست.

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی در روزهای 16 تا 18 مهرماه امسال در محل کتابخانه ملی برگزار می شود.