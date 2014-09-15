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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۲۵

شیوع سرطان خون در کودکان/ رابطه بنزین غیراستاندارد و سرطان خون

شیوع سرطان خون در کودکان/ رابطه بنزین غیراستاندارد و سرطان خون

رئیس انجمن کلینیکال انکولوژی با بیان اینکه میزان ابتلا به سرطان خون به خصوص در کودکان شایع است، گفت: شاید یکی از دلایل سرطان خون در اطفال به دلیل بنزین غیر استانداردی است که سالیان سال در کشور وجود دارد. در واقع سرب باعث تحریک مغز استخوان می شود، که در نهایت سرطان خون را در پی دارد. همچنین نقش مواد غذایی را نیز نباید فراموش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا قوام نصیری افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته 40 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سرطان قابل پیشگیری است به همین جهت دولتمردان باید فکر اساسی در مورد پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان های صحیح این بیماری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه پتانسیل انسانی خوبی در کشور به منظور پیشگیری از سرطان یا تشخیص به موقع آن وجود دارد، گفت: در طرح تحول سلامت باید سرطان جایگاه خاصی داشته باشد. خوشبختانه امروز داروهای بیماران مبتلا به سرطان به روز شده و داروهای خارجی نیز بیشتر وارد کشور می شود، بطوریکه بیماران حتی از نظر پرداخت فرانشیز نیز با مشکلی مواجه نیستند و بیمه هزینه این بیماران را تقبل کرده است.

قوام نصیری در ادامه به شیوع رو به افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران اشاره کرد و علت آن را، مصرف مواد غذایی ناسالم و عادات نامطلوب غذایی دانست.

نهمین کنگره سالانه کلینیکال انکولوژی در روزهای 16 تا 18 مهرماه امسال در محل کتابخانه ملی برگزار می شود.

کد مطلب 2370484

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