22 مزایده و مناقصه در مازندران لغو شده است

به گزارش خبرنگار مهر،سيدحسن ميري قلعه‌سري یکشنبه شب در همايش متناظرين و مرتبطين سازمان بازرسي اظهار داشت: مشكلات استان را بررسي كرديم و تصميم گرفتيم تا با پنچ گروه پنج گانه جلسات مختلف پيشنهادها و هشدارهايي را عنوان کنیم.

بازرس کل استان گفت :ايجاد تغيير رويكرد در انجام وظايف بر مدار قانون نتيجه اي است كه اميدواريم با اين نشست ها حاصل شود كه البته تذكرات و هشدارهاي قانوني بطور روزانه مي تواند هشداري براي مديران و مجريان باشد تا رفتار سازماني خود را مطابق قانون كنند.

بازرس كل مازندران با بيان اينكه تا تغيير كاربري انجام نشود هيچ دستگاهي حق ندارد مجوز خدمات صادر كند افزود: مجوز تغيير كاربري ها نيز توسط كميسيون انجام مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه خط قرمز ما عبور از قانون است افزود:در حاليكه طبق قانون مي بايست جلوی تغيير كاربري بي حد و حصر گرفته مي شد اما در كميسيونها اكثر آراء خلاف نص صريح قانون صادر شده است.

ميري در ادامه به شبهات و سوالاتي كه برخي از فرمانداران و سخنرانان مطرح كردند پاسخ گفت و افزود: معاوضه زمين بر مبناي الزامات قانون بايد انجام شود واگر نقصي در آن وجود دارد باز هم بايد به آن عمل كرد.

وي با تاكيد بر اينكه شان بازرسي مچ گيري نيست افزود: ما منتظر آن نيستيم كه مسئولي تخلفي كند و ما جلویش را بگيريم بلكه اگر بدانيم تخلفي در حال اجراست حتما تذكر مي دهيم.

اين مسئول با بيان اينكه به هيچ عنوان به دنبال پرونده سازي نيستيم افزود:اگر وظايف نظارتي توسط دستگاه هاي مختلف تداخل داشت يا باعث ناهماهنگي شد، مي توانيد به شوراي مركزي دستگاه هاي نظارتي نامه نگاري كنيد تا هماهنگي لازم جهت اجراي وحدت رويه ايجاد شود.

وي با اشاره به ترقی قانون شهرداري ها اظهار داشت: در حال حاضرقانون که در سال 1334مصوب شهرداري بوده اگر اجرا شود بسياري از مشكلات حل مي شود.

بازرس کل مازندران با نفي ضعف داشتن قانون و مطابق نبودن آن با واقعيات افزود: احكام تخريب اگر بناست كه با جرائم جايگزين شود حتما بايد بازدارنده باشد وجريمه هم به اندازه اي باشد كه جلوی تخلف گرفته شود.

وي با بيان مصداق هاي عملياتي در اين زمينه اظهار داشت: كسي كه پرونده اي گرفته و ساختماني ساخته است و در مرحله نهايي اندك مقداري تخلف كرده است بايد در كميسيون ماده 100 به همان ميزاني جريمه شود كه يك مالك يا سرمايه دار بدون اخذ پروانه شروع به ساخت و ساز كرده و هيچ يك از قوانين مربوط به شهرداري را رعايت نكرده است.

بازرس كل استان مازندران گفت:درآمد شهرداري ها هر چقدر كه زيادتر باشد نشان مي دهد خرابي شهر بيشتر است چرا كه تغيير رويكرد ، بر مبناي معامله با حقوق شهروندي انجام مي شود.

وي با بيان اينكه براي مثال ايجاد فضاي سبز بر مبناي قانون بايد در اثربهره برداري از فضاي ساختماني و ملك انجام پذيرد گفت:وقتي كل فضاي زمين را ساختمان پر كرده است عملا اين فضا از بين مي رود وجایی برای ایجاد فضای سبز نمی ماند

ميري ابراز داشت:وظيفه شهرداران اجراي قانون است و در مواردي هم كه مصوبات مطابق قانون نباشد در كميته انطباق اين موضوع توسط فرماندارابلاغ شود تا حاكميت و استاندار در شوراي حل اختلاف مصوبات را بررسي خواهد كرد و از اين طريق نظارت خواهد داشت.

وي با بيان اينكه استاندار مي تواند به فرمانداران شهرستان ها تفويض اختيار كند ابراز داشت:فلسفه شورا هم تفويض اختياري بود كه دولت آن را به مردم واگذار كرد تا مردمي كه به شهر خود آشنا تر هستند كار را به دست گيرند.

ميري نظارت شورا و نهاد حاكميتي را بر شهرداري دوجهي خواند و گفت:هم شوراو هم استانداري با رعايت قانون وظيفه نظارت بر شهر را به عهده دارند.

بازرس كل استان مازندران با بيان اينكه در شش ماه گذشته 673 معامله خدمات شهري و ساير دستگاه هاي اجرايي در استان انجام شده است افزود:78مزايده هم انجام شده است كه در مجموع مي توان گفت 751 معامله در مجموع به ثبت رسيده است.

وي ادامه داد:همكاران ما در 725 كميسيون معاملات حضور يافتند و با سرجمع 110 مناقصه تجديد ، هفت مناقصه لغو و15 مزايده هم لغو و تجديد شده است.

اين مسئول گفت:در نتيجه اين بازرسي ها 71 ميليارد تومان اعتبار به خزانه كشور بازگشت داده شده است كه لازم است مناقصات و مزايده ها از راه قانوني انجام شود.

میری با بیان این که در تبصره 10 فقط متخلف جریمه می پردازد افزود: اگر کسی اصول زیربنایی شهرسازی را رعایت کند تشویق و تطمیع شود

وی با اشاره به این که اتفاقاتی که در کمسیون توافقات می افتد به نفع شهر نیست افزود: اعضای شورای شهر طرح تفصیلی را به گونه ای تهیه کنند که تا 20 سال دیگر نتوان آنرا تغییر داد

وی در بخش دیگر گفت: درآمد شهرداری هر چه کمتر شهر آبادتر است و این نشان می دهد تخلفی صورت نگرفته است.

استاندار مازندران نیز اظهار داشت: زمینه تعامل دستگاههای اجرایی بابازرسان در تعامل و حضور در اینگونه جلسات بوده و فرصت خوبي است كه فرمانداران و شهرداران با وظايف قانوني خودآشنا شوند.

ربیع فلاح افزود:جايگاه شهرداري و شورا بر كسي پوشيده نيست چرا كه مظهر اقتدار و فعاليت هاي شهري و ظهور پدیده هاست.

استاندار مازندران گفت: جايگاه فرماندار، شهردار و شوراي شهر طبق قانون مشخص است و كليه مصوبات شوراي شهر نيز با ابلاغ فرماندار قابليت اجرايي داردو در هرجا که مقامات فوق دستورات مخالف قانون دادند اشکالی ندارد که اجرا نکنید.

نماينده عالی دولت در مازندران خاطر نشان کرد: با توجه به ویژگیهای خاص مازندران ديگر در استان نبايددچار تعلل شویم چرا كه اراضي بسياري تغيير كاربري يافته اند و ديگرقابل بازگشت نيستند.

وی با بیان این تغییر کاربری در استان ممنوع است گفت: از بازرسان هم مي خواهيم اگر موردي مشاهده شد به ما گزارش دهند تا طبق قانون برخورد كنيم.

وي با اشاره به ارزش ملك و زمين در مازندران و جايگاه اين استان در تامين توليدات غذايي مردم كشور اظهار داشت: حتي اگر قانون هم در اين زمينه نيازمند اصلاح باشد مي توانيم از مراجع ذيربط پيگيري كنيم.

نماينده عالي دولت تدبير و اميد در مازندران با بيان اينكه در قانون193 برنامه چهارم توسعه وضعيت پسماند استان مازندران هم مشخص شده است افزود:اما متاسفانه بااينكه در انتهاي برنامه پنجم توسعه قرار داريم اما در اين زمينه عملا اقدامي صورت نگرفته است

وي ابرازداشت:حتي اگر قانوني اشكال و ايراد داشته باشد مي توانيم پيشنهاد دهيم و بررسي شود.

وي همچنين در خصوص اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه هم گفت:همه اين پرو‍ژه ها جزو پروژه هاي نيمه تمام بوده است كه دولت مکلف به اتمام آن کرده تا منابع اعتباري به آن تخصيص يابد و اينگونه نبوده كه براي انتخابات شخصي در نظر گرفته شود.