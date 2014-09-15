بخش خصوصی فارس آماده هرگونه همکاری اقتصادی با کشور اتریش است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فرقانی صبح دوشنبه در دیدار با گروه کشاورزی کشور اتریش افزود: بخش خصوصی و اقتصادی هیچگونه ارتباطی با سیاست ندارد.

وی افزود: امروز دولت و مردم در مسیر پیشرفت کشور حرکت می کنند و در این میان بخش خصوصی دارای جایگاه ویژه ای است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اشاره به اینکه کشاورزی در استان فارس دارای جایگاه ویژه است، گفت: یکی از ظرفیتها و پتانسیل های بسیار بالا در استان فارس، کشاورزی و بخش های وابسته به آن است که در این راستا فارس دارای جایگاه ویژه ای در کشور است.

فرقانی تصریح کرد: از جمله مواردی که در استان فارس مد نظر قرار داد بحث فرآوری محصولات کشاورزی است که در این راستا هرگونه همکاری لازم در جهت سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود.

وی ادامه داد: جایگاه کشاورزی در استان فارس به گونه ای است که 10 درصد از اعضای اتاق بازرگانی شیراز نیز در بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با بیان اینکه مباحث پزشکی از دیگر ظرفیت های استان فارس و شهر شیراز است، گفت: شیراز از گذشته تاکنون جایگاه بالایی را در مباحث درمانی کشور و منطقه داشته و در این خصوص از هرگونه سرمایه گذاری و مرآوده حمایت خواهیم کرد.

فرقانی یادآور شد: ایران کشوری بسیار امن برای سرمایه گذاری است و استان فارس نیز جایگاه مناسبی در این راستا دارد.

وی تاکید کرد: امروز استان فارس فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاری های جدید است به خصوص برای کشورهای خارجی امکانات مناسبی فراهم شده است.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز با تاکید بر اینکه معدن و صنعت نیز در فارس داری جایگاه است، گفت: بخش معدنی استان فارس بسیار فعال و در کشور دارای جایگاه است و از طرفی باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به موقعیت طبیعی فارس این استان پتانسیل بزرگی در خصوص گردشگری و توریسم دارد.