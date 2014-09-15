حل مشکلات جامعه وظیفه دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روز از سفر به مشهد مقدس، عصر روز گذشته در دیدار ائتلاف اصلاح طلبان خراسان، با تشکر از عنایات مردم ایران و استان خراسان، گفت: من نقش اساسی را به مردم می دهم که جایگاه خود را در این انتخابات ثابت کرده اند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اصول دین اسلام و تفاوت آن ها در تشیع و اهل سنت، گفت: معنای وجود عدل در اصول شیعه این نیست که اهل سنت عدل را قبول ندارند، بلکه بر اساس مباحث کلامی است.



وی با تشریح مباحث اصولی و کلامی و بیان سیر تدریجی این مباحث در تاریخ،خاطر نشان کرد: شیعه در اجبار و اختیار مسیر اعتدالی را برگزید و به همین خاطر به شیعیان عدلیه می گویند.



هاشمی رفسنجانی با یادآوری نکات تاریخی اشعری ها و معتدلی ها، به روایتی از امام علی (ع) در نهج البلاغه مبنی بر اینکه کسانی که از دو طرف جاده بروند، در خطر سقوط می باشند و میانه مسیر مطمئن برای رسیدن به مقصد است، استناد کرد و با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که بر اعتدال و میانه روی تأکید می کنند، اظهار کرد: جامعه معتدل و انسان های معتدل الگوی بشریت هستند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بااشاره به شرایط کشور در ماه ها و روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 92، تاکید کرد: وقتی رهبری فرمودند «رأی مردم حق الناس است»، هیچ کس نمی توانست در اراده مردم دخالت کند.



هاشمی رفسنجانی در ادامه ضمن بیان خاطراتی از دیدارهای مردمی در روزهای منتهی به انتخابات، گفت: به خاطر مردم وارد عرصه ی انتخابات شدم و تمام برنامه هایم برای مردم بود که الحمدلله به نتیجه رسید.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحسین حضور مردم و رأی آنها به حسن روحانی،خاطر نشان کرد: انتخابات نشان داد که مردم به نام رأی نمی دهند، بلکه به فکر رأی می دهند.



وی با تأکید بر نظر مردم در حکومت های اسلامی، به وصیت و سفارش پیامبر(ص) به امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: اگر علی (ع) که دارای ولایت الهی بود با شمشیر بر مردم حکومت می کرد که مشی انبیاء نبود و این چنین مریدانش در طول تاریخ به راه و نامش عشق نمی ورزیدند.



آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین با تشریح جایگاه مردم در جوامع اسلامی اضافه کرد: این تفکر از هزار و چهارصد سال پیش است که اسلام آمد و امروز نظام های بین المللی با اصطلاح دمکراسی از آن یاد می کنند. حق حاکمیت مردم چنان روشن و مبرهن است که حتی نظام های کمونیستی که الحادی فکر می کنند کم کم به طرف رأی مردم بروند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحسین رویه اعتدالی مردم ایران در همه مقاطع تاریخی اظهار کرد: با آن جمله تاریخی رهبری، سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی نهادینه شده است.



هاشمی رفسنجانی با اشاره به جملات رهبری مبنی بر اینکه عمیقاً به اعتدال اعتقاد دارم، گفت: اگر این پایه و اساس تفکر و حق الناس بودن رأی مردم هم رعایت شود، می توانیم به آینده روشن امیدوار باشیم.



وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به سخنان نماینده زنان در این دیدار، تصریح کرد: زنان ایرانی نشان دادند که فکر و استعداد آنان کمتر از مردان نیست و برای حضور در مسئولیت ها هم خودشان باید وارد شوند.



هاشمی رفسنجانی افزود: زنان ایرانی می توانند نمایندگانی در مجلس و شوراهای اسلامی داشته و حتی بر دیگر انتخابات تأثیر بگذارند که شرط اول آن تحصیلات و رشد آگاهی بود که فراهم شد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ترسیم آینده روشن نظام، گفت: جامعه هوشیار و آگاه شده و هیچکس نمی تواند دریچه اطلاعات را روی مردم ببندد.



وی با برشمردن ابزار اطلاع رسانی و تأکید بر گسترش روز افزون آنها در جامعه خاطر نشان کرد: در کمتر خانواده ی ایرانی دانشجو وجود ندارد و حتی دانش آموزان ایرانی نیز با ابزار اطلاع رسانی سروکار دارند.



هاشمی رفسنجانی ایران را یک جامعه نمونه در آگاهی مردم دانست و اظهار کرد: حتی اگر کسانی بخواهند با زور عمل کنند، نمی شود، چون زور یک حرکت قسری است و طبیعت به سوی اعتدال متمایل است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقبیح افراطی گری و تندروی در جوامع اسلامی، گفت: عقل، تاریخ و منابع اسلامی در آیات و روایات می گویند فطرت انسان ها اعتدالی است.



وی اسلام را دین اعتدال خواند و گفت: جامعه ایرانی نشان داد که افراطیون هیچ جایگاهی بین مردم ندارند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری وحشت آفرینی های گروه های تروریستی و تندرو در جوامع اسلامی،خاطر نشان کرد: افراطی ها همین مقدار مفید هستند که سرنوشت آنها برای دیگران درس باشد.



هاشمی رفسنجانی با اشاره به گلایه های حاضران در جلسه نسبت به بعضی از عملکردهای پس از انتخابات اظهار کرد: حل این مسائل، زمان و شرایط می خواهد و من دکتر روحانی را از چهل سال پیش می شناسم و می دانم به عهدش وفا دارد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات جامعه، گفت: متأسفانه به خاطر سوء عملکرد بعضی ها، برخی از مشکلات به جامعه تزریق شد که اصلاح آن نیاز به زمان دارد. مردم با صبر و متانت جامعه را جلو می برند، این روند مطلوب نیست، چون ایرانی باید عزیزترین ملت دنیا باشد.



وی با تأکید حق مردم برای آزادی بیان تصریح کرد: اسلام دین آزاداندیشی و آزادی بیان است و آنچه نهی شده، دروغ، توهین، تهمت، افترا و مظاهر ضد اخلاقی دیگر است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اشتغال را حق جوانان ایرانی و بیکاری را مشکل خانواده ها دانست و با بیان اینکه جوان ایرانی به جای یارانه باید مزد شغل خود را بگیرد، گفت: اگر در یک خانواده هشت نفره بجای اینکه همه یارانه بگیرند، یک نفر با حقوق هشتصد هزار تومانی شغل داشته باشد، هم درآمد آن خانواده دو برابر و هم کرامتش حفظ می شود.



هاشمی رفسنجانی رکود را بلای اقتصاد جامعه دانست وخاطر نشان کرد: راه درست حل مسأله رکود است که در آن صورت تولید رونق می گیرد و تورم از نفس می افتد.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید بر اینکه حل مسائل و مشکلات جامعه وظیفه دولت است، اظهار کرد: ایران زمینه خوبی برای صادرات خدمات دارد و شرط آن سیاست خارجی درست در تعامل با کشورهاست.



هاشمی رفسنجانی تقویت گردشگری را راه دیگری برای رونق اشتغال در جامعه دانست و گفت: فضای مشهد ثابت می کند که اگر شرایط گردشگری در سراسر کشور فراهم شود، بیکاری چندان معنی ندارد هر چند حق ایرانیان رونق تولید و صدور خدمات است.



وی در پایان تاکید کرد: ایران منابع قوی و نیروهای تحصیلکرده دارد و باید از انحراف هشت ساله نجات یابد.