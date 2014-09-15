سید محمد رضا طبسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انیمیشن«سلامی برای روح ا...» با موضوع اقامت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو به نویسندگی و کارگردانی "بهروز خندان‌دل" و تهیه کنندگی حوزه هنری استان سمنان، محصول گروه انیمیشن دفتر هنرهای تصویری و پویانمائی حوزه هنری شاهرود است که سال گذشته در چهارمین جشنواره فیلم عمار روی پرده رفت و موفق به کسب دیپلم افتخار و تندیس جشنواره به عنوان اثر منتخب شد.

وی تصریح کرد: "سلامی برای روح الله" در حالی از سوی هیات انتخاب جشنواره، شایسته حضور در رقابت دریافت پروانه های زرین شده است که در سال گذشته مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت.

سرپرست حوزه هنری شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: بهروز خندان‌دل در جشنواره عمار پس از دریافت دیپلم افتخار و تندیس جشنواره ، آن را به مقام معظم رهبری اهدا کرد.

طبسی یادآور شد: پویانمایی "سلامی برای روح الله" به مدت 17 دقیقه به یک رویداد در زمان اقامت امام راحل در نوفل‏‏لوشاتو فرانسه اشاره دارد که در روز کریسمس مسیحیانی که هدایای امام(ره) را دریافت کرده‏اند، به دیدار ایشان آمده و سلامی برای روح‏الله آغاز می‏ شود.

وی در خاتمه تصریح کرد: زندگی پر فراز و نشیب امام راحل و الگو بودن ایشان به عنوان یک انسان کامل در عصر حاضر، مبنای این انیمیشن قرار گرفته است.

بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه 93 در اصفهان برگزار می‌شود.