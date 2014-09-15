بودجه بنیاد شهید قزوین 6 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله محمدبیگی، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: برنامه‌ریزی تامین منابع مالی، تامین نیروی انسانی، پشتیبانی حوزه‌های تخصصی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رسالت اصلی این معاونت است.



وی افزود: اجرای طرح‌های نوآوری، مانند تشکیل کمیته‌های تخصصی، فعال‌ سازی اتاق فکر، برگزاری کلاس‌های آموزشی برای ارتقای مهارت و دانش کارکنان، طرح دیدار از کارکنان و جامعه هدف، طرح جانشین‌ پروری، پایش سلامت و فراهم کردن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جهت ارائه خدمات به ایثارگران از جمله اقدامات انجام شده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تصریح کرد: ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در دستور کار معاونت یاد شده قرار دارد و با ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد در قزوین تعداد زیادی از کارکنان برای ادامه تحصیل تشویق شده اند که 47 درصد از مجموع کارکنان رسمی، پیمانی، کار معین و کارگری در سطوح مختلف از دیپلم تا دکتری در حال تحصیل هستند.

این مسئول افزود: به منظور تکریم ارباب‌رجوع و افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی به جامعه هدف و افزایش بهره‌وری در سازمان و ایجاد انگیزه و شادابی در روحیه کارکنان، اقدامات موثری از نظر سخت‌افزاری در معاونت یاد شده صورت گرفته است.

وی گفت: اجرای نظام آراستگی، نوسازی تجهیزات و سخت‌افزاری اداری، نوسازی ناوگان خودرویی (در دو سال اخیر دستگاه خودروی ماموریتی به ناوگان خودرویی بنیاد اضافه شده)، فروش املاک مازاد و تبدیل به احسن نمودن املاک اداری، ایجاد تعمیرات اساسی ساختمان‌های اداری شهرستان آبیک، بویین‌ زهرا، تاکستان، قزوین و ستاد استان، مجهز کردن ساختمان اداری ستاد استان و شهرستان‌های تابعه به دوربین مدار بسته نیز بخشی از فعالیت‌های این معاونت است.

محمدبیگی یادآورشد: مقاوم‌سازی و تعمیرات اساسی ساختمان ستاد آزادگان سابق در دو طبقه و تبدیل به ساختمان دانشگاه علمی کاربردی بنیاد، تعمیرات اساسی کانون فرهنگی شاهد، ایجاد مرکزمشاوره در ساختمان بنیاد قزوین، تجهیز نمازخانه ساختمان‌های اداری متناسب با شان همکاران و جامعه هدف، راه‌اندازی بنیاد شهرستان البرز و تحویل یک دستگاه ساختمان برای این امر، تامین ساختمان شهرستان آوج و شهر محمدیه، تعمیرات اساسی استخر شاهد و سوئیت‌های اردوگاه شهید رجایی و تبدیل آن به مهمانسرا برای استفاده ایثارگران و کارکنان و همچنین تامین اعتبار برای تکمیل مجتمع فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران و تامین اعتبار برای ساماندهی گلزارهای شهدا نیز بخشی از برنامه‌های این معاونت بوده که محقق شده است.

وی احداث ساختمان جدید ستاد استان در زمینی به مساحت 900 متر مربع را از برنامه‌های دیگر این معاونت در سال جاری عنوان کرد و گفت: بزودی عملیات اجرایی ساخت این مجموعه نیز آغاز می شود.

افزایش ضریب امنیت و سرعت ارتباطات در شبکه بنیاد قزوین

محمدبیگی به اجرای برنامه‌ها در حوزه فناوری و اطلاعات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین اشاره کرد و گفت: اجرای فاز شناخت در بخش امنیت اطلاعات و شبکه، تجهیز اطاق سرور، ارتقا تجهیزات سخت‌افزاری، پهنای باند ارتباطی با ستاد مرکزی، افزایش پهنای باند اینترنت، ارتقاء خط Master از زوج سیم به فیبر نوری، تبدیل بستر الکاتل شهرستان‌ها به dot G، بهسازی بستر شبکه در بنیاد قزوین در دستور کار بوده که با تحقق آن، ارتقاء سرعت و کیفیت و پایداری شبکه به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات ایثارگران و ارائه خدمات به افراد تحت پوشش انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: پشتیبانی سخت‌افزاری، نرم‌افزاری کلیه کامپیوترهای استان، تهیه گزارش‌ها، پردازش و به روز رسانی آمار ایثارگران و تهیه سالنامه آماری از برنامه‌های دیگر واحد حوزه فناوری اطلاعات است.

وی بیان کرد: هر چند با نبود آمار دقیق از جامعه هدف، نمی‌توان برنامه‌ریزی منسابی برای ارائه خدمات به این گروه را انجام داد تلاش کرده ایم تا به روزرسانی اطلاعات ایثارگران و رفع نواقص آن در سامانه سجایای سازمان مورد توجه قرار گیرد که این مهم با کمک همکاران حوزه‌های تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.

تعاونی مسکن کارکنان بنیاد قزوین فعال می شود

این مسئول در نظر گرفتن زمینی برای تعاونی مسکن کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین را از برنامه‌های حوزه امور کارکنان عنوان کرد و اظهارداشت: این موضوع به صورت جدی با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی کارکنان پیگیری می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ادامه داد: به منظور ارائه خدمات رفاهی و افزایش نشاط و شادابی در روحیه کارکنان، اقداماتی صورت گرفته که پرداخت هزینه سفر به کارکنان رسمی، پیمانی، انجام کار معین و کارگری، کمک شهریه به همکاران دانشجو در دانشگاه علمی و کاربردی بنیاد، اعزام همکاران با خانواده به رامسر، توزیع ارزاق در ماه مبارک رمضان، معرفی دریافت تسهیلات بانکی به بانک دی، برگزاری اردوهای یک روزه، پرداخت هزینه‌های اوقات فراغت و دانش‌آموزان به فرزندان کارکنان، ویزیت سلامت همکاران، تجلیل از همکاران، نشست صمیمی با کارکنان و دیدار با آنها در منزل، برگزاری مراسم متناسب با اعیاد و مناسبت‌ها، بخشی از این خدمات است.

وی اختصاص دو سالن ورزشی برای ورزش کارکنان، برنامه‌ریزی برای استفاده از سالن بدنسازی، تجهیز اردوگاه شهید رجایی برای استفاده همکاران، اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات منطقه‌ای و کشوری، اعزام به اردوهای زیارتی و تفریحی با خانواده ایثارگران، انعقاد قرارداد بیمه عمر و مکمل درمان و معرفی به ستاد مرکز برای دریافت تسهیلات را بخش دیگری از خدمات ارایه شده به کارکنان بنیاد دانست.

این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر با کمبود نیروی انسانی مواجیهم و 30 درصد مشاغل بلاتصدی است که برنامه‌های متنوعی برای ایجاد انگیزه و بالا بردن سطح روحیه کارکنان پیش بینی شده که در دستور کار قرار دارد.

پرداخت ماهیانه 56 میلیارد ریال حقوق به جامعه ایثارگران در قزوین

این مسئول با اشاره به فعالیت‌های واحد اداره امور مالی و ذیحسابی و اداره برنامه و بودجه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: ماهیانه 56 میلیارد ریال به 4700 نفر شامل والدین، همسران، فرزندان و جانبازان حقوق پرداخت می‌شود.

وی همچنین گفت: بودجه جاری سال 93 بنیاد 68 میلیارد ریال مصوب شده که نسبت به سال قبل شش درصد رشد داشته و در فعالیت‌های حوزه‌های تخصصی هزینه خواهد شد.

محمدبیگی افزود: برای پروژه‌های عمرانی سال جاری از محل منابع استانی تاکنون چهار میلیارد و 900 میلیون ریال مصوب شده در حالی که سال گذشته چهار میلیارد و 458 میلیون ریال مصوب شده بود که 32 درصد آن محقق شد.

وی گفت: از محل اعتبارات ملی تملک دارایی مبلغ هفت میلیارد ریال برای ساماندهی گلزارهای روستایی اختصاص داده شد و از محل اعتبارات ملی مبلغ پنج میلیارد ریال نیز برای تکمیل مجتمع مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران اعتبار هزینه شده است.

محمدبیگی افزود: تاکنون بالغ بر 50 میلیارد ریال برای احداث این مجموعه هزینه شده است و برای تکمیل کل پروژه 40 میلیارد ریال اعتبار لازم است که بنیاد برای جذب اعتبار پیگیری لازم را انجام می‌دهد.