افتتاح 1100 واحد مسکن مهر در هشتگرد/ تکمیل پروژه تا پایان امسال

محمدرضا توکلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه روز گذشته 1100 واحد مسکن مهر در این شهر به افتتاح رسید، گفت: امیدواریم دستگاه های خدمات رسان برای تامین آب، برق، گاز و فاضلاب سریعتر عمل کنند تا بتوانیم هرچه زودتر دیگر واحدها را نیز بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به پایان ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر، اظهار داشت: این 10 هزار واحد در انتظار تاسیسات زیربنایی هستند و هنوز امکانات آب و برق این واحدها تامین نشده است بنابراین اگر دستگاه‌های خدمات رسان اقدامات زیربنایی را اجرایی کنند این واحدها هم تحویل متقاضیان می شود.

مدیرعامل شهر جدید هشتگرد تصریح کرد: با تکمیل این واحدها 8 هزار واحد مسکن مهر که قرارداد سه جانبه دارند باقی می‌ماند که پیش بینی می‌کنیم این واحدها هم تاپایان امسال تکمیل شود.

توکلی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی هستیم که مسکن مهر را به اتمام برسانیم، افزود: حدود 3800 واحد هم مربوط به قراردادهای دوجانبه است که امیدواریم این واحدها هم تا نیمه اول سال 94 تکمیل شود.

وی باتاکید بر اینکه بدون خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر در هشتگرد تحویل داده نمی شود، بیان کرد: تازمانیکه دستگاه های خدمات رسان، اقدامات خود را در این زمینه انجام ندهند امکان محوطه سازی وجود ندارد.