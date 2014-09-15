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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۳۵

اکبرزاده در گفتگو با مهر:

سرمربی جدید ماشین سازی به زودی انتخاب می شود/ هم گزینه بومی داریم، هم غیر بومی

سرمربی جدید ماشین سازی به زودی انتخاب می شود/ هم گزینه بومی داریم، هم غیر بومی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جدید باشگاه ماشین سازی تبریز از انتخاب سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه در چند روز آینده خبر داد.

عیسی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز تمرینات تیم فوتبال ماشین سازی تبریز اظهار داشت: پس از اینکه وضعیت باشگاه مشخص شد، بر اساس مشورتی که داشتیم آقای علی اکبر استاد اسدی از پیشکسوتان تیم ماشین سازی به عنوان مربی جدید این تیم انتخاب و معرفی شد.

وی ادامه داد: تمرینات تیم ماشین سازی فعلا زیر نظر ایشان پیگیری خواهد شد و قرار است که طی روزهای آینده نیز یک سرمربی به کادر فنی فعلی تیم اضافه شود.

اکبرزاده در پاسخ به این سئوال که "آیا سرمربی جدید بومی خواهد بود یا غیر بومی"، عنوان کرد: در بین گزینه های ما برای تصدی سرمربیگری تیم ماشین سازی، هم گزینه بومی وجود دارد و هم غیر بومی، با این حال طی جلسه ای که با آقای نجفی شهردار تبریز خواهیم داشت، در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.

وی گفت: سعی می کنیم که هرچه سریع تر بازیکنان تیم را با نظر کادر فنی انتخاب کرده و خود را برای حضور در رقابت های لیگ دسته دوم آماده کنیم. ما به دنبال این هستیم که تمرینات بدون وقفه و با نظم برگزار شود و تیم از نظر آمادگی بدنی مشکلی نداشته باشد.

 

کد مطلب 2370540

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