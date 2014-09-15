بازدید استاد برجسته دانشگاه های مالزی از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که رئیس مركز تحقيقات و مطالعات دانشكده برق و الكترونيك و استاد برجسته دانشگاه مالايای(UM)) مالزی صبح دوشنبه از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود داشت گفت: با توجه به گزارشات ارائه شده پتانسیل های علمی این دانشگاه را مطلوب دیدم و آماده ام تا در زمینه تخصصی خودم همه گونه همکاری را با دانشجویان و اساتید این دانشگاه داشته باشم.

پروفسورمحمد مقومی افزود: می توان در زمینه های علمی موضوعات مورد علاقه ای را از داخل ایران به خارج از کشور و یا برعکس مرتبط کرد تا بهتر بشود روی آن ها برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم در زمینه مجلات علمی و همچنین تاسیس پژوهشکده همکاری خوبی با دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود داشته باشیم.

رئیس مركز تحقيقات و مطالعات دانشكده برق و الكترونيك مالزی بیان کرد: کارهای علمی بسیار خوبی در داخل ایران انجام شده است و سوال این است که چرا باید در کنار این تحقیقات علمی ارزشمند گاهی از برندهای خارجی استفاده شود.

دکتر احمد دزیانیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود هم در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از وضعیت علمی و پژوهشی این دانشگاه گفت: رویکرد جدید دانشگاه به سمت ارتباط با صنعت و ایجاد پژوهش هایی است که به درآمدزایی بیانجامد و الحمد لله موفقیت های خوبی در این زمینه بدست آمده که نمونه بارز آن تشکیل یک شرکت دانش بنیان و دهها طرح برون دانشگاهی کاربردی است که رتبه این دانشگاه را در کشور جزو دانشگاه های برتر کرده است.

در این دیدار پروفسور مقومی به سوالات اساتید دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در زمینه های علمی و پژوهشی پاسخ داد.