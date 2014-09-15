مداحان و شعرای آئینی البرز گردهم می آیند/ برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج مداحان و هیئات مذهبی استان البرز از برگزاری اجتماع بزرگ مداحان و شعرای آئینی البرز در 26 شهریور ماه جاری در سالن شهیدان نژاد فلاح خبر داد.

شعذب محمدی افزود: هدف از برگزاری این همایش و اجتماع آشنایی هر چه بیشتر مداحان با مقوله مدح ، مداحی، پرهیز از بیان مطالب تفرقه انگیز با توجه به موقعیت فعلی ومشکلات جهان اسلام وبیان روضه های دارای سندیت است.

وی با اشاره به گرایش روزافزون خانواده‌ها به ماهواره گفت: آسیب‌شناسی ماهواره در جامعه توسط شعرا و مداحان مهمترین اقدام برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

محمدی اظهار داشت: هرساله این مراسم در آستانه ماه محرم برگزار می شد ولی امسال برای بهتر استفاده کردن از توانایی های شعرا و مداحان در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی خصوصا ماهواره این آئین زودتر از سالهای قبل برنامه ریزی و برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در البرز

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در هفته دفاع مقدس به همت سازمان بسیج سازندگی استان البرز در کرج برگزار می شود.

نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در عرصه های متنوع مانند تولید محصولات خانگی همچون پرورش مرغ ماکیان ( بوقلمون ، شترمرغ ،بلدرچین ) ، پرورش قزل آلا ، تولید قارچ ، زنبور داری ، فراوری محصولات کشاورزی ، صنایع تبدیلی و ... برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه از اول مهر ماه سال جاری به مدت 7 روز از ساعت 16 الی 21 جهت بازدید عموم دایر می باشد.

برگزاری کارگاه آموزشی مربیان سلامتیار بسیجی

با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بسیج سازندگی استان البرز کارگاه آموزشی - توجیهی مربیان سلامتیار بسیجی در شهرستان فردیس برگزار شد.

کرم خزایی مدیر سلامت سازمان بسیج سازندگی استان البرز با اعلام این خبر گفت: هدف از برگزاری این کارگاه تشکیل و فعال سازی پایگاه های سلامت و آماده سازی مربیان جهت گذراندن دوره های مربی گری و ارتقا سلامت آحاد مردم در مساجد و حلقه های صالحین در سطح محلات می باشد.

وی اظهار داشت: پیشتر، این کارگاه ها در نواحی ساوجبلاغ ، نظرآباد، محمدشهرو اشتهارد با حضور مربیان سلامت بسیجی اجرا گردیده و تا پایان سال تمامی شهرستان های استان تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.