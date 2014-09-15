حمایت رهبری از طرح تحول سلامت/ نباید در اجرای طرح به عقب بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی، با حضور در اولین دوره بازآموزی ارزیابان ارشد اعتباربخشی بیمارستان در ایران، در ابتدا به بحث بیمارستانهای کشور و طرح تحول نظام سلامت پرداخت و افزود: بحث تحول نظام سلامت بعد از 6 ماه دوره مطالعاتی از 15 اردیبهشت 93 با سه هدف بلند و اصلی شامل محافظت از مردم در مقابل هزینه های درمان، ارتقاء کیفیت خدمات و همین طور ایجاد عدالت در دسترسی خدمات درمان در این حوزه آغاز شد و در بیش از 560 بیمارستان کشور اجرا شد.

وی عوامل تاثیرگذار بر طرح تحول نظام سلامت را به سه ضلع یک مثلث تشبیه کرد و ضلع اول آن را بودجه دانست و گفت: وزارت بهداشت و در رأس آن وزیر بهداشت با جلب حمایت سیاستگذاران و در اولویت قرار گرفتن سلامت در برنامه کلان کشور توانست منابع قابل توجهی را برای ارتقای وضعیت بیمارستانها جذب کند و خوشبختانه با بحث اصلاح تعرفه ها و تعیین قیمت واقعی برای خدمات بیماری و همین طور سرعت بخشیدن به پرداخت بیمه ها دغدغه همیشگی کمبود شدید منابع، تامین و تکمیل می شود.

آقاجانی در ادامه، فرمایشات مقام معظم رهبری را تضمین کننده این برنامه ها اعلام داشت و گفت: خداوند را شاکریم که این اتفاق عظیم در سال 93 رخ داده و این رویکرد همگانی موجب شد منابع کافی برای ارتقاء وضعیت بیمارستانها فراهم شود و امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته در بودجه 94 در برنامه ششم هم تداوم داشته باشد و تضمین آن در فرمایشات مقام معظم رهبری است که با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت در بهار 93، "بهار سلامت" را جلوه دادند و در فرمایشات اخیرشان در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت به مناسبت هفته دولت آن جملات مهم و تاثیرگذار را در باب تاثیر تحول نظام سلامت و جلب رضایت مردم فرمودند که این بیانات باید نصب العین همه سیاستگذاران کشور باشد.

وی افزود: حمایت ایشان، این طرح بزرگ ملی را تضمین و بیمه کرد و تکلیفی برای همه سیاستگذاران ایجاد کرد که باید این طرح پشتیبانی شود و این طرح نباید به عقب برگردد و بایستی با جدیت استمرار پیدا کند.

آقاجانی ضلع دوم مثلث را "برنامه" دانست و اظهار داشت: برنامه تحول نظام سلامت بر مبنای خرد جمعی و با استفاده از نظر صاحبنظران طراحی شد و برنامه ای مناسب را در اختیار بیمارستانها برای ارتقاء وضعیتشان قرار داد. البته سیر اعتباربخشی برنامه ای جامع و کامل است که آن هم در اختیار بیمارستانهاست.

وی ضلع سوم را "مدیریت" عنوان کرد و گفت: مدیریت بسیار مهم است؛ امیدواریم در برنامه توانمند سازی مدیران بیمارستانی کشور، با تغییر الگوی مدیریت و الگوی اداره بیمارستان این گام بلند را برداریم؛ با حرکت به سمت بیمارستانهای مستقل و هزینه اثربخش به عنوان واحدهای اداری - مالی مستقل با مدیریت خاص بتوانیم هم الگوی مدیریت را اصلاح کنیم و هم مدیرانمان را از دانش و مهارت کافی برای اداره بیمارستانها بهره مند کنیم.

معاون درمان وزارت بهداشت به پیشرفت رشد علوم بالینی و همگام نبودن مدیریت با آن اشاره کرد و اظهار داشت: وجود تکنولوژی های نوین پزشکی در بیمارستانهای ما و روشهای تشخیصی و درمانی و پزشکان زبده این را ایجاب می کند که ما با روشهای نوین بیمارستان هایمان را اداره کنیم؛ پس باید یک تحول بزرگ را هم در این حوزه تجربه کنیم.

آقاجانی سپس به بحث اعتبار بخشی پرداخت و گفت: حرکت بسیار ارزنده ای در اداره نظارت و اعتباربخشی آغاز شده و این حرکت تدوین الگوی اعتبار بخشی ملی برای کشورمان بود.

وی در خصوص نیاز به مدل اعتبار بخشی ملی بیان داشت: بحثهای بسیار زیادی قبل از شروع اعتبار سنجی ملی در جریان بود که آیا مدلهای بین المللی مثل GSA یا مدلهای خاصی مثل کانادایی یا استرالیایی یا شبیه آن را برای کشور استفاده کنیم و از موسسات بین المللی اعتباربخشی برای Rank بیمارستان هایمان بهره بگیریم که در نهایت تصمیم بر آن شد که علی رغم نگاهی عالمانه بر مدلهایی که در دنیا برای اعتبار بخشی تجربه شده است، به مدل ملی نیاز داریم.

معاون وزیر بهداشت به خصوصیات مدل اعتبار بخشی ملی اشاره کرد و گفت: این مدل باید یک مدل پویا و به عنوان یک موجود زنده دائما خودش را اصلاح کند و مطابق با نیازهای روز بیمارستانهای کشورمان با پیشرفت علوم پزشکی مرتب خودش را به روز کند، از اطلاعات بین المللی بهره جوید و دائما رو به رشد و توسعه باشد.

آقاجانی با اشاره بر اینکه مدل حاکمیت بالینی مدلی ارزشمند است و مدل اعتباربخشی ملی مدل اصلی است، گفت: مدل حاکمیت بالینی به ارتقاء کیفی درمانی بیمارستانها با استفاده از روشهایی مثل استانداردهای ISO و تعالی سازمانی کمک می کند اما قدر مسلم نگاه حاکمیت وزارت بهداشت برای بررسی بیمارستانها باید یک مدل واحد برای مشخص شدن تکلیف بیمارستانها و پاسخگویی بیمارستانها به حاکمیت نیاز بود. در بحثهایی که در ابتدای دولت یازدهم صورت گرفت مدل اعتباربخشی ملی به عنوان مدل واحد اصلی و یگانه برای رشد و بهبود وضعیت بیمارستان ها انتخاب شد.