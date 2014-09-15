کتاب "لیبرالیسم و منتقدان آن" در انتشارات علمی و فرهنگی نقد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،در چهارمین نشست نقد کتاب انتشارات علمی و فرهنگی، " لیبرالیسم و منتقدان " آن بررسی خواهد شد. این کتاب را مایکل ساندل نوشته و احمد تدین آن را به فارسی ترجمه کرده است. دکتر علیرضا بهشتی، استاد علوم سیاسی و دکتر حسین هوشمند استاد فلسفه سیاسی و دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، کارشناسان این جلسه خواهند بود.

اگر چه تعریف جامع و کامل از لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار، کاری بس دشوار به نظر می رسد، اما تلاش نظریه پردازان بر این بوده است که از منظرهای متفاوت، دیدگاه های خود را در این مورد بیان کنند. تعریف های گوناگونی از این مکتب به دست داده شده که در بیشتر آنها تاکید لیبرالیسم بر آزادی مورد توجه قرار گرفته است. در جهان امروز تعیین حدود آزادی فردی و اجتماعی، از مقولات پیچیده و بحث برانگیز تلقی می شود.

این نشست روز دوشنبه 24 شهریور 1393 از ساعت 15 تا 17 در محل انتشارات واقع در بلوار آفریقا، تقاطع حقانی و آفریقا ( چهارراه جهان کودک) کوچه کمان پلاک 25 برگزار خواهد شد.