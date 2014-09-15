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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

حافظی خبر داد:

طراحی 2 بوستان محلی در منطقه 3 شهرداری قزوین پایان یافت

طراحی 2 بوستان محلی در منطقه 3 شهرداری قزوین پایان یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: طراحي دو بوستان محلی در محدوده پونک واقع در منطقه سه شهرداری قزوین به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد اسماعيل حافظي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: مساحت تقريبي این دو بوستان 5هزار و 500 متر مربع در خيابان اميرکبير و ديگري در خيابان مصيب مرادي در محدوده پونک است.

وی درباره طراحی این دو بوستان توضیح داد: کاربري‌هاي بدنه اين دو سايت مسکوني و تجاري – مسکوني و در ضلع شرق و غرب سايت‌هاي مورد نظر کاربري آموزشي است و بر اساس این مهم با بررسي نيازهاي مردم محله، بوستانی در مقياس محله با ايجاد فضاي سبزي دلنشين برای تفريح و پرکردن اوقات فراغت ساکنان در گروه‌هاي سني مختلف طراحي شد.

حافظی توجه به ابعاد اجتماعي و اقشار مختلف ساکن در اين محله، ايجاد فضاي عمومي(فضايي برای بحث و گفتگو خارج از هرگونه طبقات اجتماعي و سطح سواد) در اين بوستان، افزايش نظارت‌هاي طبيعي و گسترش احساس مالکيت از طريق نهادهاي اجتماعي بر محدوده سايت بوستان، تعريف روشن و آشکار ورودي و خروجي، افزايش امکان ديد با پوشش گياهي و محوطه سازي مناسب از طريق طراحي منظر از اهداف طراحی این دو بوستان محلی بود.

این مسئول جايگزيني فضاهاي عمومي و فعاليت‌هاي خدماتي در مناطق با ديد و نظارت بيشتر، حذف موقعيت‌ها و مکان‌هاي ناامن در سايت، منظره پردازي بر اساس معيارهاي افزايش دهنده ديد و نظارت عمومي و افزايش سرانه فضاهاي سبز در منطقه پونک را از دیگر اهداف طراحی این دو بوستان محلی عنوان کرد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: کاربري هاي پيشنهادي در اين دو بوستان با توجه به نيازها، وسعت فضا و موقعيت سايت شامل فضاي مکث مرکزي، فضاي جمعي(سکوي چند منظوره )، فضاي بازي کودکان به مساحت تقريبي200 مترمربع، فضاي ورزشي بزرگسالان به مساحت تقريبي100 مترمربع، فضاينشستن سالمندان، سرويس بهداشتي و نمازخانه(در بوستان خيابان مصيب مرادي)، فضاي سبز به مساحت تقريبي 70درصد کل سايت، آلاچيق و پارکينگ به مساحت حدود 5 درصد کل سايت است.

وي بیان کرد: حفظ سکوت، سکون و وقار و همچنين تاکيد بر محورهاي اصلي دسترسي به سايت، شکست پي در پي مسيرها و محورها به جهت عدم يکنواختي در سايت، توجه به جزئيات و آرايش سطوح، استفاده از آثار حجمي در طراحي محوطه سازي و باغسازي، درآميختگي خصوصيت معماري ايراني با معماري مدرن، توجه به وجوه اجتماعي معماري متناسب با نيازهاي مردم محله برای رسيدن به آسايش و آرامش فکري و روحي، توجه ويژه به زمين بازي کودکان و فضاي جمعي سالمندان در بوستان به دليل اينکه با توجه به نظرسنجي از ساکنان بيشترين گروه استفاده کننده از پارک کودکان و قشر کمتري نيز سالمندان هستند و افزايش نور بوستان در جهت استفاده بيشتر خانواده‌ها و شهروندان به منظور حفظ امنيت رواني و جسماني کاربران از نکات مهم طراحی این بوستان محلی بود.

حافظی استفاده از چراغ هايي با روشنايي زياد براي افزايش امنيت اجتماعي و افزايش نظارت عمومي، بهره گيري از اصول معماري ايراني به شيوه هاي اصيل و منحصر به فرد، احداث مکان آبخوري در بوستان ويژه کودکان و ساير شهروندان، انتخاب درختچه‌هاي کوتاه قد براي افزايش نظارت عمومي،طراحي نمازخانه و سرويس بهداشتي در يکي از بوستان‌ها و طراحي سکوي چند منظوره به جهت استفاده فرهنگي را از دیگر نکات مهم در نظرگرفته شده در طراحی این دو بوستان بیان کرد.

حافظي بيان کرد: در روابط بين بخش‌هاي مختلف پروژه دقت شد تا فضاي بازي کودکان در فاصله‌اي دور از خيابان باشد و همچنين محل قرارگيري سرويس بهداشتي به گونه اي بوده که تهويه هوا به خوبي انجام شود و بوي نامطبوع مزاحم ساير فضاهاي بوستان و ساکنان نشود.

وی ادامه داد: قرارگيري فضاي سالمندان نيز باید به گونه‌اي باشد که علي رغم امکان مشاهده شور و هيجان پارک، در منطقه اي ساکت و به دور از سر و صدا باشد.

حاظفی اضافه کرد: همچنين نسبت قرارگيري فضاي ورزشي بزرگسالان با زمين بازي کودکان بايد به گونه‌اي باشد که مشاهده و نظارت کودکان از زمين ورزشي بزرگسالان امکان پذير باشد.
 


 


 

کد مطلب 2370568

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