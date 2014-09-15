طراحی 2 بوستان محلی در منطقه 3 شهرداری قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد اسماعيل حافظي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: مساحت تقريبي این دو بوستان 5هزار و 500 متر مربع در خيابان اميرکبير و ديگري در خيابان مصيب مرادي در محدوده پونک است.

وی درباره طراحی این دو بوستان توضیح داد: کاربري‌هاي بدنه اين دو سايت مسکوني و تجاري – مسکوني و در ضلع شرق و غرب سايت‌هاي مورد نظر کاربري آموزشي است و بر اساس این مهم با بررسي نيازهاي مردم محله، بوستانی در مقياس محله با ايجاد فضاي سبزي دلنشين برای تفريح و پرکردن اوقات فراغت ساکنان در گروه‌هاي سني مختلف طراحي شد.

حافظی توجه به ابعاد اجتماعي و اقشار مختلف ساکن در اين محله، ايجاد فضاي عمومي(فضايي برای بحث و گفتگو خارج از هرگونه طبقات اجتماعي و سطح سواد) در اين بوستان، افزايش نظارت‌هاي طبيعي و گسترش احساس مالکيت از طريق نهادهاي اجتماعي بر محدوده سايت بوستان، تعريف روشن و آشکار ورودي و خروجي، افزايش امکان ديد با پوشش گياهي و محوطه سازي مناسب از طريق طراحي منظر از اهداف طراحی این دو بوستان محلی بود.

این مسئول جايگزيني فضاهاي عمومي و فعاليت‌هاي خدماتي در مناطق با ديد و نظارت بيشتر، حذف موقعيت‌ها و مکان‌هاي ناامن در سايت، منظره پردازي بر اساس معيارهاي افزايش دهنده ديد و نظارت عمومي و افزايش سرانه فضاهاي سبز در منطقه پونک را از دیگر اهداف طراحی این دو بوستان محلی عنوان کرد.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: کاربري هاي پيشنهادي در اين دو بوستان با توجه به نيازها، وسعت فضا و موقعيت سايت شامل فضاي مکث مرکزي، فضاي جمعي(سکوي چند منظوره )، فضاي بازي کودکان به مساحت تقريبي200 مترمربع، فضاي ورزشي بزرگسالان به مساحت تقريبي100 مترمربع، فضاينشستن سالمندان، سرويس بهداشتي و نمازخانه(در بوستان خيابان مصيب مرادي)، فضاي سبز به مساحت تقريبي 70درصد کل سايت، آلاچيق و پارکينگ به مساحت حدود 5 درصد کل سايت است.

وي بیان کرد: حفظ سکوت، سکون و وقار و همچنين تاکيد بر محورهاي اصلي دسترسي به سايت، شکست پي در پي مسيرها و محورها به جهت عدم يکنواختي در سايت، توجه به جزئيات و آرايش سطوح، استفاده از آثار حجمي در طراحي محوطه سازي و باغسازي، درآميختگي خصوصيت معماري ايراني با معماري مدرن، توجه به وجوه اجتماعي معماري متناسب با نيازهاي مردم محله برای رسيدن به آسايش و آرامش فکري و روحي، توجه ويژه به زمين بازي کودکان و فضاي جمعي سالمندان در بوستان به دليل اينکه با توجه به نظرسنجي از ساکنان بيشترين گروه استفاده کننده از پارک کودکان و قشر کمتري نيز سالمندان هستند و افزايش نور بوستان در جهت استفاده بيشتر خانواده‌ها و شهروندان به منظور حفظ امنيت رواني و جسماني کاربران از نکات مهم طراحی این بوستان محلی بود.

حافظی استفاده از چراغ هايي با روشنايي زياد براي افزايش امنيت اجتماعي و افزايش نظارت عمومي، بهره گيري از اصول معماري ايراني به شيوه هاي اصيل و منحصر به فرد، احداث مکان آبخوري در بوستان ويژه کودکان و ساير شهروندان، انتخاب درختچه‌هاي کوتاه قد براي افزايش نظارت عمومي،طراحي نمازخانه و سرويس بهداشتي در يکي از بوستان‌ها و طراحي سکوي چند منظوره به جهت استفاده فرهنگي را از دیگر نکات مهم در نظرگرفته شده در طراحی این دو بوستان بیان کرد.

حافظي بيان کرد: در روابط بين بخش‌هاي مختلف پروژه دقت شد تا فضاي بازي کودکان در فاصله‌اي دور از خيابان باشد و همچنين محل قرارگيري سرويس بهداشتي به گونه اي بوده که تهويه هوا به خوبي انجام شود و بوي نامطبوع مزاحم ساير فضاهاي بوستان و ساکنان نشود.

وی ادامه داد: قرارگيري فضاي سالمندان نيز باید به گونه‌اي باشد که علي رغم امکان مشاهده شور و هيجان پارک، در منطقه اي ساکت و به دور از سر و صدا باشد.

حاظفی اضافه کرد: همچنين نسبت قرارگيري فضاي ورزشي بزرگسالان با زمين بازي کودکان بايد به گونه‌اي باشد که مشاهده و نظارت کودکان از زمين ورزشي بزرگسالان امکان پذير باشد.













