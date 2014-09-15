  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

اخبار امنیتی عراق/

درگیری داعش و ارتش در تکریت/نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق

درگیری داعش و ارتش در تکریت/نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق

درگیری تروریستهای داعش و ارتش عراق در تکریت و نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروریست های داعش صبح امروز 12 منزل را در روستای البشیر از توابع منطقه "تازه" در جنوب کرکوک منفجر کردند.

پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: شب گذشته درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح داعش در بیش از چند محور در شهر تکریت به وقوع پیوست.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد که ارتش فرانسه در چارچوب همکاری با آمریکا در راستای حمله به مواضع داعش در عراق نخستین پروازهای شناسایی خود را بر فراز آسمان این کشور انجام داد.

جنگنده های آمریکایی از چند هفته گذشته تاکنون با هدف کمک امنیتی به عراق حملات هوایی خود را به تروریست های داعش در این کشور آغاز کرده اند.

کد مطلب 2370574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها