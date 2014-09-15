درگیری داعش و ارتش در تکریت/نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروریست های داعش صبح امروز 12 منزل را در روستای البشیر از توابع منطقه "تازه" در جنوب کرکوک منفجر کردند.
پایگاه خبری العهد لبنان نیز گزارش داد: شب گذشته درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش عراق و افراد مسلح داعش در بیش از چند محور در شهر تکریت به وقوع پیوست.
اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد که ارتش فرانسه در چارچوب همکاری با آمریکا در راستای حمله به مواضع داعش در عراق نخستین پروازهای شناسایی خود را بر فراز آسمان این کشور انجام داد.
جنگنده های آمریکایی از چند هفته گذشته تاکنون با هدف کمک امنیتی به عراق حملات هوایی خود را به تروریست های داعش در این کشور آغاز کرده اند.
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