اخبار امنیتی عراق/ درگیری داعش و ارتش در تکریت/نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق

درگیری تروریستهای داعش و ارتش عراق در تکریت و نخستین پرواز شناسایی فرانسه بر فراز آسمان عراق از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.