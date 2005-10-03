هزينه كردن در ورزش يك سرمايه گذاري ملي است// ديدگاههاي شخصي دربرنامه ريزي و تصميم گيري هاي من جايي نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار"مهر"در اين جلسه مهندس علي آبادي در ابتدا باتشكرازخدمات مهندس محسن مهرعليزاده وهمكارانشان دردوران تصدي رياست سازمان تربيت بدني ونيزتبريك 26 مهرماه روز تربيت بدني، به سوابق مديريتي و ورزشي خود اشاره و سپس از ورزش به عنوان عنصرجدايي ناپذيرانسان ياد كرد.



وي ادامه داد : ورزش درجامعه ما ازجمله مواردي است كه مورد غفلت واقع شده و گرچه اقدامات خوبي نيزدراين حوزه انجام شده اما كافي نيست.



علي آبادي خاطرنشان كرد : وجود سرانه ورزشي كمترازنيم مترمربع دركشورنشان ازكمبودهايي است كه در توسعه فضاهاي ورزشي وجود دارد. بنده با آشنايي كاملي كه از موقعيت 20 استان كشوردارم به اين نتيجه رسيده ام كه زيرساختهاي ورزشي ما دراين استانها درحد مطلوبي نيست و كمبودهاي فراواني وجود دارد.



وي افزود: دربخش اعتبارات تخصيص يافته براي ورزش نيزبا وجود اعتباراتي حدود 115 ميليارد تومان بازهم با استانداردهاي جهاني فاصله داريم و امروزكه اين بودجه به 400 ميليارد تومان افزايش يافته مي توان اميدواربود كه به حد متعادلي دست يابيم وسرانه ورزشي هرفرد را به 15 تا 20 هزارتومان برسانيم. بنده اعتقاد دارم براي ايجاد تحول در ورزش نيازمند 1000 تا 1500 ميليارد تومان بودجه هستيم تا بتوانيم ورزش را از وضع فعلي خارج سازيم .

رييس جديد سازمان تربيت بدني با اشاره به ضعف هاي موجود در ورزش كشوربه ضعف درنهادينه شدن ورزش در بين مردم اشاره كرد و گفت : در دنيا ورزش عمومي و همگاني بيش از 50 درصد در بين مردم نهادينه شده اما درايران بعيد مي دانم كه اين شاخص بيش از10 درصد باشد. در بخش تجهيزات نيز درصورت بستن راه ورود كالاهاي خارجي همگان مي دانند كه با چه مشكلاتي مواجه خواهيم شد. اين مشكلات درحوزه ورزش قهرماني بيش ازهمه به چشم مي آيد و مدالهاي كسب شده از ميدانهاي بين المللي نشانگر جايگاه نامناسب ما در ورزش دنياست. اگرچند فدراسيون مدال آور را جدا كنيم خواهيم ديد كه در اين بخش حضور فعالي در دنيا نداريم و اين حوزه يكي از ضعيف ترين بخشها در سازمان تربيت بدني است.



مهندس علي آبادي رسيدگي به اموركارمندان سازمان تربيت بدني را يكي ازبرنامه هاي خود عنوان و خواستار توجه جدي مديران سازمان به اين بخش شد و اعلام آمادگي كرد كه شخصا نسبت به رسيدگي به اموركارمندان سازمان اقدام خواهد كرد.

وي ادامه داد : توجه به نيروي انساني شاغل درسازمان تربيت بدني نسبت به ساير نهادها و ارگانهاي كشوردروضع مناسبي نيست و يك گام ازديگر بخشها عقب تراست كه بايد جبران شود.

رييس سازمان تربيت بدني درمورد بحث هزينه ها درسازمان اظهارداشت : شعاراساسي من اين است كه خرج كردن در ورزش هزينه نيست بلكه سرمايه گذاري ملي است كه نتايج آن درتمامي ابعاد جامعه به چشم خواهد آمد.

وي دربخشي ديگر از سخنان خود ورزش كشوررا برخلاف برخي تفاسيردولتي عنوان كرد و اظهارداشت: ورزش ما حرفه اي نيست زيرا سازمانهاي دولتي دراين حوزه سرمايه گذاري كرده اند و نمي توان به اين شكل از كارعنوان حرفه اي داد. هزينه برخي باشگاههاي ما بيش ازبودجه تربيت بدني يك استان است و با اين بودجه مي توان ورزش يك استان را متحول كرد كه بايد اين نوع سرمايه گذاري نيز جهت دهي و هدفمند باشد.



مهندس علي آبادي با اشاره به اين نكته كه سازمان تربيت بدني از سه جزء تشكيل شده تصريح كرد : در بخش نخست فدراسيون هاي ورزشي قراردارند كه وظيفه امورتخصصي ورزش برعهده آنهاست. دربخش دوم امور فرهنگي و نقش فرهنگ قرار دارد كه بايد به طورجدي به آن توجه شود و دربخش سوم تاسيسات زيربنايي قراردارد كه با تلفيق مسايل فرهنگي با آن مي توانند دوبال پرواز سازمان تربيت بدني باشند.



رييس سازمان تربيت بدني درادامه با اشاره به نقش مهم ادارات كل تربيت بدني استانها در موفقيت هاي ورزشي خاطرنشان كرد: جلسات ما با مسوولان استانها تداوم خواهد داشت و قصد داريم برپايي اين جلسات را به تهران خلاصه نكنيم ودرتمام شهرستانها به صورت هفتگي تشكيل جلسه دهيم. من معتقدم بايد اختيارات ادارات كل تربيت بدني استانها را افزايش داد و براساس سازوكارجديد كه تعريف خواهد شد زمينه موفقيت و پيشرفت بيشترآنها را فراهم آورد. از اين پس بازديد از استانها در برنامه هاي بنده و مديران ارشد سازمان قرارخواهد داشت تا از نزديك در روند پيشرفت وموفقيت استانها قرارگيريم.



وي همچنين در مورد تغييرات احتمالي درسطح مديران سازمان تربيت بدني نيز گفت : ما به دنبال مديران دلسوز، كارآمد ، قدرتمند و كارآفرين هستيم و اگر فردي نتواند با اهداف ما خود را وفق دهد به طور قطع ازحركت جامانده وما نيزدرانتخاب فرد جديد درنگ نخواهيم كرد. اعتقاد من برخرد جمعي است و ديدگاههاي شخصي دربرنامه ريزي وتصميم گيري هاي من جايي نخواهد داشت.

وي خطاب به مديران كل استانها تاكيد كرد: شما با قدرت به كارخود ادامه دهيد و مطمئن باشيد تا زماني كه فعال وتلاشگر باشيدسازمان تربيت بدني ازحمايت شما دريغ نخواهد كرد. همچنين دراولين فرصت ديدگاهها و برنامه هاي خود را به طورتدوين شده براي بنده ارسال نماييد تا دربرنامه ريزي ها مورد استفاده قرارگيرد. درب اتاق محل كار من برروي همه بازاست و اگردرهربخشي به مشكل برخورديد و نهايتا به نتيجه نرسيديد مي توانيد به من رجوع كنيد. من به مديران شجاع و با صداقت ايمان دارم و بر اين اساس همكاران خودرا انتخاب خواهم كرد.



معاون رييس جمهور درموردايجاد سيستم تشويقي براي استانها خاطرنشان كرد : استانهايي كه دربخش شناسايي استعدادها و معرفي نفرات برتر به تيم هاي ملي و كسب افتخارات ارزشمند فعال باشند به طور قطع ازسوي سازمان مورد تشويق قرارخواهند گرفت و از اين طريق سعي داريم تا عملكرد استانها را مورد ارزيابي قراردهيم.



وي درمورد تغييردرمديريت شركت تجهيز و توسعه اماكن ورزشي نيز گفت : دراين خصوص هنوزتصميم گيري نشده و قصد ندارم تا عجولانه دراين خصوص تصميم گيري كنم. به طورقطع پس ازارزيابي دراين زمينه اقدام خواهيم كرد.



علي آبادي با اشاره به اين نكته كه بايد براي گرفتن حق ورزش ازسازمانها و نهادهاي مختلف با قدرت عمل كرد گفت : بايد باداشتن ديپلماسي قوي و درشان سازمان تربيت بدني تلاش نماييم تا از امتيازاتي كه قانون براي سازمان تربيت بدني قائل شده استفاده نماييم واينكه بنشينيم تا اين تسهيلات دراختيار ما قرارگيرد تصوري اشتباه است.