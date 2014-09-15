توسعه کشاورزی در شمال استان بوشهر با ساخت سد چمشیر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری صبح دوشنبه در نشست با اعضای شورا و دهیار روستای گاو زرد با بیان اینکه مشکلات زیادی در روستا وجود دارد، در خصوص مشکل ارتباطات و اینترنت آن اظهار داشت: در نشست با وزیر ارتباطات وضعیت روستاها و مشکلات آنان در این حوزه منتقل شد و نیز رایزنی هایی برای برطرف کردن مشکل مخابرات و اینترنت روستاهای حوزه گناوه و دیلم صورت گرفت.

وی در ادامه با اشاره به تلاش‌های دولت برای حل مشکلات اساسی مردم عنوان داشت: هزینه امکانات رفاهی از جمله آب، برق و تلفن برای ارائه به روستاها برای دولت بسیار سنگین است اما بحمد الله نظام مقدس جمهوری اسلامی این کار را انجام داده و باید در خصوص چگونگی استفاده از آن دقت کرد که هزینه زیادی بر دوش دولت نیافتد.

جمیری در خصوص احداث سد چمشیر و پیشرفت آن اظهار داشت: با پیگیری هایی که صورت گرفت تاکنون این پروژه تا به حال پیشرفت خوبی داشته و بخشی از اعتبارات آن نیز داده شده است.

وی اضافه کرد: مدت زمان اجرای این پروژه پنج ساله است که یک سال آن سپری شده و اگر به همین شکل پیش برود تا چهار سال آینده شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.

اطلاع از وضعیت روستاها یکی از وظایف بخشداران است

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای همچنین در جمع اعضای شورا و دهیار روستای بنه اسماعیل، اطلاع از وضعیت مشکلات روستاها را یکی از وظایف بخشداران عنوان کرد، و بیان داشت: مسئولین باید با یک جمع بندی مناسب، و برنامه ریزی دقیق مشکلات را بر اساس اولویت شناسایی، و با تلاشی که می کنند در راستای حل آن کوشش کنند.

وی در خصوص مسائل مطرح شده تصریح کرد: مشکلات را با مسئولین و دستگاه های ذی ربط پیگیری و در حد امکان سعی خواهیم کرد هر چه سریع تر این مسائل برطرف شود.

یادآور می شود، مهاجرت روستائیان برای تحصیل فرزندان، کمبود معلم، آسفالت کوچه ها، وضعیت نامناسب مدارس شبانه روزی، خطوط ارتباطی، عدم وجود اینترنت، عدم مراجعه مسئولین به روستاها جهت اطلاع از وضعیت و مشکلات، ساختمان سازی های غیر مجاز از جمله مسائل و مشکلات روستاها بود.

همچنین وضعیت نامناسب سیل بند در هنگام بارندگی، تصرف برخی زمین ها از سوی شرکت ها، جاده ورودی روستاها، ازروم احداث خانه عالم، نبود انبار نگهداری گندم، عدم جذب نیروهای بومی در شرکت های اطراف روستا، هزینه بالای حمل گندم و نداشتن ساختمان دهیاری و شورا از دیگر مسائل و مشکلات مطرح شده در این دو روستای شهرستان دیلم بود.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با حضور در دو روستای گاو زرد و بنه اسماعیل از توابع شهرستان دیلم با اعضای شورا و دهیاران دیدار، و مسائل و مشکلات این روستاها را بررسی کرد.

