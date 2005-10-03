بناهاي تاريخي دوره صفوي در مشهد تخريب مي شوند

"سياوش صابري"، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، ضمن بيان مطلب فوق افزود : بناهاي تاريخي خيابان شيرازي مشهد (بالا خيابان) داراي جلوه هاي شكوهمندي از معماري دوره هاي صفوي وتيموري است

وي ادامه داد : خيابان شيرازي با ديگر خيابان هاي منتهي به حرم مطهر امام رضا (ع) از جمله قديمي ترين معابر مشهد ويا حتي كشور به شمار مي روند كه حفظ ونگهداري آنها نيازمند توجه تمام نهادهاي مسئول است .

وي خاطر نشان ساخت : سازمان ميراث فرهنگي در خصوص بدنه خيابان شيرازي وپائين خيابان اقدام به پيگيري مثبت نماسازي موجود وهمچنين ثبت اين بناها در فهر ست آثار ملي نموده است .

صابري تصريح كرد : ضرورت احياء ونوسازي بافت قديمي وفرسوده محدوده مركزي شهر نبايد در تعارض با حفظ ونگهداري سرمايه هاي فرهنگي ، تاريخي وملي اين شهرباشد .

وي افزود : سازمان ميراث فرهنگي آمادگي هر نوع همفكري وهمكاري با شهرداري منطه ثامن در خصوص تملك خانه هاي قديمي وديگر آثار تارخي در محدوده مركز شهر مشهد را دارد تا با ايجاد تغيير كاربري آنها بتوان از آسيب هاي احتمالي آينده آنها را حفظ وحراست نمود .