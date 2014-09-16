به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان کرمان پس از نوسانات بازار سکه و ارز پولهای سرگردان را به سمت مسکن سوق داده اند و با خریداری اماکن مسکونی از این موقعیت در راستای رشد سرمایه استفاده می کرده اند این مسئله موجب شده تعداد خانه های فاقد سکونت در کلانشهر کرمان به یکباره افزایش قابل توجه داشته باشد این مسئله را رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمان تاکید می کند و نسبت به ادامه این پدیده اقتصادی هشدار می دهد.

محمد عیسی پور، کارشناس اقتصادی و فعال بخش مسکن در گفتگو با مهر در این زمینه اظهارداشت: پس از اینکه حباب بازار سرمایه ای در بخش های سکه و ارز ترکید و رشد سکه و ارز محدود شد سرمایه موجود در جامعه برای حفظ ارزش خود در مواجهه با نرخ تورم موجود در جامعه به سمت سایر گزینه ها کشیده شده است.

وی ادامه داد: در کلانشهر کرمان که حدود یک میلیون نفر جمعیت دارد این سرمایه سرگردان به سمت بازار مسکن سوق پیدا کرده است که می تواند در دراز مدت موجب فشار اقتصادی مضاعف بر قشر محروم جامعه شود.

مسکن به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده است

وی گفت: بهترین حالت ممکن این است که دولت بتواند این سرمایه ها را به سمت تولید و عرضه سود سوق دهد اما وقتی این خلاء وجود داشته باشد مردم نیز به سمت بازاری می‌روند که حداقل در کوتاه مد سود اور باشد و ارزش پول آنها را در درازمدت حفظ کند.

عیسی‌پور گفت: هم اکنون بسیاری از این پول‌ها صرف خرید مسکن شده است و صاحبان آنها در اکثر موارد خانه‌ها را خالی نگه داشته اند تا از ارزش ملک کم نشود.

وی ادامه داد: این امر به خصوص در مجتمع‌های آپارتمانی به راحتی قابل مشاهده است و در برخی از مجتمع‌ها تنها چند واحد مورد استفاده قرار می گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر شاهد هستیم افرادی نیز که خانه ها را وارد بازار موجر و مستاجری کرده‌اند نرخ‌ها را به شدت افزایش داده اند بطوریکه در برخی موارد در سال جاری این افزایش نرخ آنچنان چشمگیر است که مستاجر چاره ای جز تخلیه خانه ندارد.

عیسی پور گفت: هر چند این افزایش قیمت در بخش خرید و فروش خانه نیز دیده می شود و خرید خانه از دسترس بسیاری از اقشار دور شده است بطوریکه در سه سال گذشته تقریبا این نرخ 50 درصد و یا بیشتر رشد داشته و این روند هر چند حباب گونه اما ادامه دارد.

بازار خرید و فروش راکد است

وی گفت: خانه‌ای که سه سال قبل در شهرک افضلی‌پور و یا مطهری کرمان 30 یا 40 میلیون تومان ارزش داشت هم اکنون قیمتی معادل 90 تا 100 میلیون تومان دارد و این رشد قیمت در حالی است که قدرت خرید مردم افزایش نیافته و در کنار آن تورم نیز وجود دارد.

وی در خصوص مسکن مهر گفت: متاسفانه این طرح در کرمان نتیجه مطلوبی در برنداشته است برخی از این واحدها احداث و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است اما دور بودن این سایتها از مرکز شهر این واحدها را نیز خالی کرده است و اکثر صاحبان واحدها به دنبال خرید خانه در مرکز شهر هستند.

عیسی پور افزود: سایتهای قرار گرفته در منطقه هوانیروز و سایت مجاور شهرک مطهری کرمان نیز در بسیاری از واحدها نیمه تمام مانده اند. هر چند کار بزرگی در این بخش صورت گرفت اما نیمه‌کار رها شد و متقاضیان این واحدها همچنان چشم به راه اتمام واحدهای مسکن مهر هستند.

وی گفت: ورود این واحدها به بازار خرید و فروش و رهن و اجاره نیز نشان می‌دهد این طرح در راستای خانه دار کردن قشر محروم جوابگو نبوده است.

نرخ افزایش کرایه خانه لجام گسیخته است

رییس اتحادیه مشاوران املاک کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: شاهد افزایش نرخ کرایه‌های خانه در استان کرمان و همچنین رکورد در خرید و فروش مسکن در شهر کرمان هستیم.

محمود رشیدی‌زاده کرمانی ادامه داد: وضعیت خرید و فروش مسکن در کرمان راکد شده است بطوریکه حتی برخی از املاکی‌های کرمان اقدام به تعطیلی واحد صنفی کرده‌اند اما از سوی دیگر شاهد افزایش روز افزون نرخ کرایه خانه هستیم.

وی همچنین گفت: طبق امار موجود تعداد خانه های فاقد سکنه نیز در کرمان افزایش یافته است و این روند موجب شده رکود در این بازار تشدید شود.

رشیدی زاده کرمانی ادامه داد: کرایه خانه در برخی موارد آنقدر افزایش یافته است که امکان پرداخت اجاره ها از سوی مستاجران کم درآمد وجود ندارد و به همین دلیل مشکلات اجتماعی ناشی از نبود مسکن گریبان برخی خانواده ها را گرفته است.

یک سوم خانوارهای کرمان اجاره نشین هستند

وی با اشاره به اینکه یک سوم خانوارهای موجود در کرمان اجاره نشین هستند تصریح کرد: این افزایش قیمتها بار زیادی را بر دوش خانواده ها ایجاد کرده است بطوریکه برخی از اجاره نشینها حاشیه نشین شده اند.

رشیدی زاده در ادامه به افزایش تقاضای خانه های مجردی و تک اتاقه خبر داد و گفت: طلاقهای توافقی به دلیل عدم تامین مسکن موجب افزایش تقاضا در این بخش شده است که مسئولان باید در این زمینه ورود پیدا کنند.

وی خواستار توجه مسئولان به احداث مسکن استیجاری شد و گفت: هم اکنون عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نیست و بسیاری از صاحب خانه ها به مسکن به عنوان سرمایه نگاه می کنند و آنها را وارد بازار عرضه نمی کنند.

افزایش درخواستها برای حاشیه نشینی در کرمان

وی ادامه داد: از دولت تدبیر و امید تقاضا داریم در این زمینه ورود پیدا کنند و از بروز مشکل اجتماعی به دلیل افزایش روز افزون نرخ اجاره مسکن جلوگیری کند.

وی افزود: سیاستهای دولت نهم و دهم موجب عدم تعادل در زمینه عرضه و تقاضا در خصوص مسکنهای استیجاری شده است و این روند هم اکنون گریبان مستاجران را گرفته است.

رشیدی‌زاده گفت: اقشار محروم و به خصوص زوجهای جوان توان پرداخت اجاره بهای صاحبخانه‌ها را ندارند و این روند همچنان رو به افزایش است.

وی گفت: برخی از مستاجران به سکونت در مناطق حاشیه ای شهر که اکثرا برای سکونت مناسب نیستند روی آورده‌اند که می‌تواند موجب افزایش جمعیت مناطق حاشیه ای شهر کرمان و بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی باشد.

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گزارش: اسما محمودی