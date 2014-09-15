بعید می دانم در نیویورک به نتیجه نهایی برسیم

به گزارش خبرنگار مهر سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حاشیه پنجاه و سومین اجلاس سالانه آلکو در تهران درباره این اجلاس گفت: آلکو یک سازمان آسیایی آفریقایی و نهادی برای موضوعات مبتلا به آسیا و آفریقاست که یکی از پایه های اصلی این سازمان همیشه ایران بوده است و یکی از اعضای دائم دبیرکل نیز همواره یک ایرانی است.

وی ادامه داد: ما در چارچوب این سازمان موضوعات مختلفی که مربوط به منافع کشورمان می شده است به ویژه در حوزه های حقوقی دنبال کردیم به ویژه در بحث تحریم ها و تضاد آنها با حقوق اساسی و تبعاتی که با نقض حقوق انسان ها به ویژه نقض حقوق فلسطین بوده است دنبال شده است. همچنین بحث مسائل حقوقی مربوط به گروه های افراطی و خشونت طلب و در مجموع جلسه بحث های مهمی را دنبال می کند.

وی با اشاره به اینکه از طرف جمهوری اسلامی ایران دانش یزدی ریاست این جلسه را برعهده دارد بیان کرد: این اجلاس طی چند روز آینده مباحث مهمی را دنبال خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری جمهوی اسلامی ایران از رویه های مبارزه با تروریسم در سازمان های بین المللی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشرو و پرچم دار مبارزه با افراط گرایی و تروریسم ناشی از گروه های تکفیری در منطقه که متاسفانه با حمایت برخی کشورها شکل گرفته اند، بوده است.

وی با اشاره به اینکه دنیا اکنون به نقش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات منطقه ایفا کرده، اعتراف می کند بیان کرد: مبارزه ای که ما با گروهای های تروریستی در بحث سوریه، عراق و غیره انجام داده ایم در کنار بحث های حقوقی و سیاسی بوده است که دنبال شده به صورت رسمی مجموعه تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته که امروز یکی از آنها در این اجلاس دیده می شود و همچنین اجلاس علمای اسلام نیز که هفته گذشته برگزار شد در بحث مربوط به وحدت جهان اسلامی تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته تا ماهیت این گروه های تروریستی که ارتباطی با جهان اسلامی ندارند مشخص شود و اینکه منشاء این گروه ها کجاست و از کجا تغذیه می شود و اینکه چگونه رژیم صهیونیستی برای حمایت از این گروه ها تلاش می کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از ایران برای شرکت در اجلاس ضد تروریست فرانسه دعوت شده است بیان کرد: هنوز مشورت ها ادامه دارد اجازه دهید سخنگوی محترم در این زمینه اظهار نظر کند.

عراقچی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره خوشبینی نسبت به مذاکرات در نیویورک بیان کرد: از سه شنبه هفته جاری مذاکراتی در نیویورک هم به صورت دو جانبه و هم در سطح 1+5 برگزار می شود همانطور که گفته شده در برخی از موضوعات اختلافات جدی است و با توجه به مشورت هایی که در یک ماه گذشته انجام شده است و دیدارهای دو جانبه با آمریکا و اروپا و روسیه امیدواریم مجموعه این مذاکرات بتواند در نیویورک موجب پیشرفت مذاکرات شود.

وی ادامه داد: حفظ حقوق مردم ایران و حفظ دستاوردهای هسته ای دانشمندان ایرانی خط قرمز ما است که مصالحه نخواهیم کرد و امیدواریم با راه حل هایی که احتمالا بتوانیم به آنها برسیم به نحوی بتوانیم به یک تفاهم جامع دست یابیم که هم حقوق ما حفظ شود و هم نگرانی های طرف مقابل برطرف شود.

عراقچی درباره مذاکرات در سطح وزرای خارجه در نیویورک بیان کرد: روز چهارشنبه مذاکراتی بین خانم اشتون و آقای ظریف صورت می گیرد که نحوه ادامه مذاکرات مشخص می شود ایده ملاقات وزرا وجود دارد ولی لزوما معلوم نیست که محقق شود. به اعتقاد بنده هم تا وقتی که پیشرفت مناسبی در مذاکرات نباشد خیلی نیازی به مذاکرات در سطح وزرا نداریم مگر اینکه احساس کنیم حضور باقی وزرا برای پیشبرد مذاکرات ضروری است.

وی ادامه داد: در این باره که بتوانیم در نیویورک به یک جمع بندی نهایی برسیم و به توافق دست یابیم با توجه به حجم زیادی که از مذاکرات باقی مانده است این امر را خیلی بعید می دانم.

عراقچی درباره سفر رئیس جمهور به نیویورک گفت: در مورد سفر ایشان نهاد ریاست جمهوری اعلام نظر خواهد کرد اما تا جایی که بنده خبر دارم ایشان هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.