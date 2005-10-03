افزايش 15تا 35 درصدي قيمت قند،شكر و حبوبات در آستانه ماه مبارك رمضان

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، امسال چون سال هاي گذشته و در چند روز مانده به ماه مبارك رمضان قيمت برخي اقلام مورد نياز مردم در سطح بازار تهران افزايش يافت.

به گزارش مهر، درحالي كه قيمت هر كيلو نخود در مردادماه 820 تومان در بازار فروخته مي شد ، قيمت اين محصول با 16 درصد افزايش در مهرماه جاري به 950 تومان رسيده است.

همچنين هر كيلو لپه از 740 تومان مردادماه گذشته به يك هزار تومان در مهرماه جاري افزايش يافته است كه 35 درصد رشد نشان مي دهد.

اين گزارش مي افزايد: قيمت هر كيلو لوبيا قرمز نيز در مرداد ماه گذشته 750 تومان بود كه در مهرماه به 850 تومان رسيد.

براساس اين گزارش، همچنين قيمت هر كيلو قند و شكر نيز در مهرماه جاري نسبت به مردادماه گذشته افزايش يافته است،به طوري كه قيمت هر كيلو قند از 540 به 650 تومان رسيده و20 درصد افزايش نشان مي دهد.

قيمت هر كيلو شكر نيز در مردادماه گذشته 600 تومان بود كه قيمت اين محصول در مهرماه جاري به 750 تومان افزايش يافت .

برخي فعالان بازار محصولات كشاورزي نيز معتقدند كه دليل افزايش قيمت حبوبات، تمايل كشاورزان به كشت گندم و در نتيجه كاهش 30 درصدي سطح زير كشت حبوبات بوده است.