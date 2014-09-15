محسن پرویز سخنگوی انجمن قلم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل نخستین شعبه از این تشکل صنفی در استان لرستان اظهار داشت: آنچه همیشه مورد تاکید ما در انجمن بوده این است که ما همواره در شهرستانهای مختلف کشور با استعدادهای ادبی مختلفی روبروییم که مکان مناسبی برای آموزش و دسترسی به آنها فراهم نیست و امکان ارتباط آنها با انجمن در تهران نیز به راحتی میسر نیست. البته این موضوع در استانهای مختلف به اندازههای متفاوتی قابل حس است. ما از این رهگذر به این نکته هم دست یافتیم که مراکزی وجود دارند که با وجود دارا بودن بودجه، نیروی کارشناسی کافی برای آموزش ندارند و حتی اگر هم علاقهمند به این کار باشند توانایی آن را در خورد نمیبیند و لازم است مجموعه با تجربه دیگری به کمک آنها بشتابد.
وی ادامه داد: گروهی از استعدادهای شهرستانهای کشور در مقاطع زمانی مختلف توانستهاند اقداماتی را انجام دهند و آثاری را چاپ کنند که دیگر بتوان به سطح آنها «نویسنده» گفت. نکته اصلی این است که این افراد باید بتوانند در جایی مجتمع شوند و جریان سازی ادبی و فرهنگی را در منطقه خود راهبری کنند. این موضوع در کنار نکته قبلی باعث شد که ما در هیئت مدیره انجمن قلم از تشکیل این گروهها در استانها استقبال کنیم و بر همین اساس شعب انجمن را در استانهای مختلف برای ساماندهی به این حرکت البته با اولویت استانهای کم برخوردار از امکانات ساماندهی کنیم.
پرویز افزود: تشکیل شعبه انجمن قلم در استان لرستان با این هدف و به صورت پایلوت صورت پذیرفته است و آغاز به فعالیتش نیز به معنای این نیست که فکر کنیم مجموعهای وجود دارد که صد در صد تمامی اهداف ما را در ایجاد شعب استانی تامین میکند.
سخنگوی انجمن قلم ایران تصریح کرد: انجمن بودجه ثابتی ندارد و به طور طبیعی هزینهکرد آن به تعاملی که با مجموعهها مختلف فرهنگی انجام میدهد بستگی دارد. در ایجاد شعب انجمن اصل خودکفایی به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه و نظر ما قرار گرفته است و ما از ایجاد هر نوع تشکیلات اداری در این راستا پرهیز داریم. شعب ما در برنامههایی که برگزار میکنند باید نوعی خودکفایی و درآمد مستقل داشته باشند و با کمک آن امور جاری خود را بگذرانند.
وی در ارتباط با نحوه شناسایی اهالی قلم برای پذیرش مسئولیت شعب انجمن در استانها نیز گفت: ما با برخی از اهالی نشر که از نظر اخلاقی و اعتقادی و توانایی حرفهای امکان این مسئولیت را داشته باشند تماس میگیریم و در نهایت کار را به یکی از آنها میسپاریم. در این راه هیچ عجلهای هم نداریم و نمیخواهیم با گسترش بيرویه شعب به نفس کارمان لطمهای وارد شود. استان لرستان در این راه یک نمونه پایلوت است که آقای عزیزیان در این زمینه قبول مسئولیت کرده و کار را به جلو خواهند برد.
پرویز ادامه داد: انجمن بر اساس اساسنامه خود میتواند از همه مجموعههای فرهنگی بدون چشمداشت سیاسی کمک بگیرد. در این راه اگر جمع دوستان فعال در هر استان به این نتیجه برسند که به قدر کفاف هستند و نیاز به آموزش دارند میشود در این زمینه از امکانات ارشاد و اوقاف و سایر نهادها استفاده کرده و کلاسی را برپا کرد و ما در هران نیز مسئولیت تامین استاد برای آن را میپذیریم.
وی تاکید کرد: شعب انجمن قلم در حد رفع امور خود صاحب یک اتاق یا دفتر خواهد بود که این مسال میتواند در یکی از مجموعههای فرهنگی که مایل به این کار هستند صورت بپذیرد. ما همیشه به این مساله که از نهادهای فرهنگی کشور کمک گرفتهایم افتخار میکنیم چون خود را خدمتگذار نظام و مردم میدانیم. برخی البته خوشحالند که از غیر ایرانیها در این زمینه کمک بگیرند اما ما رویهمان این نیست و به اصطلاح به اندازه دخلمان خرج میکنیم.
پرویز در ادامه در ارتباط با برنامه انجمن برای ایجاد شعب دیگر نیز گفت: ما برای ایجاد شعبه در هیچ استان دیگری اولویت مشخصی نداریم. هر جا که شرایط این کار فراهم بود بدون محدودیت این اتفاق رخ خواهد داد. در آخرین جلسه هیئت مدیره نیز تصمیم بر این شد که استان لرستان یک نمونه باشد که که به سرانجام برسد و بر اساس میزان توان و موفقیت به اجرا رسیدن برنامههایش برای سال آینده در این زمینه برنامه ریزی خواهد شد.
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