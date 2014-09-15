تشکیل تعاونی در شهرستان نیر حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت تعاونی های شهرستان نیر تصریح کرد: در سالی که مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده، تعاونی‌ها می‌توانند بستر لازم را برای تحول اقتصادی با عزم ملی و روحیه جهادی فراهم کنند.

وی از تعاونی‌ها به عنوان بستر جلب مشارکت عمومی و اعمال مدیریت جهادی در رونق‌افزایی بیشتر و تلاش مؤثرتر یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید مؤلفه تحول اقتصادی را با جذب سرمایه‌گذاران و فعال کردن حوزه‌های مشارکتی مد نظر قرار داده در این بخش آن چه که مهم به نظر می‌رسد ظرفیت خوب تعاونی‌هاست که باید به شکل درست و صحیح برنامه‌ریزی شده و اجرایی و عملیاتی شود.

فرماندار نیر افزود: در همین راستا 70 تعاونی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در این شهرستان شناسایی شده تا با حمایت همه‌جانبه از این تعاونی‌ها بتوانیم توان خوب و بستر کارآمدی را به وجود آورده و زمینه تحولات جدی و اساسی را فراهم کنیم.

صمدی تصریح کرد: تلاش و جدیت ما بر این است تا بتوانیم یک حرکت مثبت و سازنده را در تحرک و تحول جدی با توجه به توانمندی‌های این شهرستان فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: فرمانداری و سایر دستگاه ها از گرد هم آمدن گروه‌های مختلف تشکیل تعاونی‌ها و مجموعه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری حمایت می کنند تا از ظرفیت تعاونی ها استفاده بهینه شود.