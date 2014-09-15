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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

با هدف رونق تولید؛

تشکیل تعاونی در شهرستان نیر حمایت می شود

تشکیل تعاونی در شهرستان نیر حمایت می شود

نیر – خبرگزای مهر: فرماندار نیر گفت: با هدف توسعه و ورنق شهرستان در ابعاد مختلف از جمله تولید تکیل تعاونی حمایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت فعالیت تعاونی های شهرستان نیر تصریح کرد: در سالی که مقام معظم رهبری به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کرده، تعاونی‌ها می‌توانند بستر لازم را برای تحول اقتصادی با عزم ملی و روحیه جهادی فراهم کنند.

وی از تعاونی‌ها به عنوان بستر جلب مشارکت عمومی و اعمال مدیریت جهادی در رونق‌افزایی بیشتر و تلاش مؤثرتر یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید مؤلفه تحول اقتصادی را با جذب سرمایه‌گذاران و فعال کردن حوزه‌های مشارکتی مد نظر قرار داده در این بخش آن چه که مهم به نظر می‌رسد ظرفیت خوب تعاونی‌هاست که باید به شکل درست و صحیح برنامه‌ریزی شده و اجرایی و عملیاتی شود.

فرماندار نیر افزود: در همین راستا 70 تعاونی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در این شهرستان شناسایی شده تا با حمایت همه‌جانبه از این تعاونی‌ها بتوانیم توان خوب و بستر کارآمدی را به وجود آورده و زمینه تحولات جدی و اساسی را فراهم کنیم.

صمدی تصریح کرد: تلاش و جدیت ما بر این است تا بتوانیم یک حرکت مثبت و سازنده را در تحرک و تحول جدی با توجه به توانمندی‌های این شهرستان فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: فرمانداری و سایر دستگاه ها از گرد هم آمدن گروه‌های مختلف تشکیل تعاونی‌ها و مجموعه‌های تولیدی، صنعتی و تجاری حمایت می کنند تا از ظرفیت تعاونی ها استفاده بهینه شود.

کد مطلب 2370616

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