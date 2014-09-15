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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰

ابراهیمی‌نژاد:

کسب سه مدال طلا در مسابقات کشوری مهارت/ شش نفر از کرمانی‌ها به برزیل می‌روند

کسب سه مدال طلا در مسابقات کشوری مهارت/ شش نفر از کرمانی‌ها به برزیل می‌روند

کرمان – خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان با اشاره به کسب سه مدال طلا توسط کارآموزان کرمانی در مسابقات کشوری مهارت گفت: شش نفر از مدال آوران به مسابقات ملی برزیل اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی‌نژاد صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم گفت: آموزش‌های مهارتی جزء اعمال صالحه محسوب می‌شوند.

وی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را حلال مشکل بیکاری در جامعه عنوان کرد وافزود: مهارت آموزی هم نیازهای جامعه را بر طرف کرده و هم ایجاد شغل می‌کند و کرامت انسانی را ارتقا می‌دهد و این انسان توامند می‌تواند زندگی همراه با کرامت را به ارمغان اورد.

ابراهیمی‌نژاد با تاکید بر رایگان بودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور تصریح کرد: به همین دلیل طراحان فنی و حرفه‌ای این آموزش‌ها را که نوعی سرمایه گذاری در کشور است به صورت رایگان ارائه می دهند.

وی اظهار داشت: اهمیت این آموزش‌ها برای همه مسئولان مشخص است و با توجه به زمان کنونی که در حال تحریم هستیم اهمیت این آموزش‌ها دو چندان می شود و تنها راه گذر از تحریم توسعه و رونق آموزش‌های فنی و حرفه ای است.

وی ادامه داد: با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌توان کمبودهای جامعه را حل کرد تا به استقلال برسیم و از آن به عنوان یک ابزار برای پیشرفت استفاده کنیم.

این مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات مهارتی در کشور تصریح کرد: همه شرکت کنندگان در این مسابقات کارآموزان فنی و حرفه ای نیستند و تعدادی نیز به صورت آزاد شرکت کرده اند که بعد از کسب مدال برای شرکت در مسابقات کشوری آماده می شوند.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات در مراحل شهرستانی و استانی طی شده و در شهریورماه مرحله کشوری نیز برگزار شده که در بعضی از رشته‌ها مدال‌آور بوده‌ایم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان گفت: در رشته الکترونیک مدال طلای کشوری، در رشته طراحی فضای سبز تیمی هر دو نفر شرکت کننده از استان کرمان مدال طلای کشوری را به دست آوردند و در شش رشته نیز حائز دیپلم افتخار شدیم.

وی تصریح کرد: در این مسابقات استانداردهای لازم مسابقات را کسب کرده‌ایم و در رشته‌های فناوری اتومبیل، صافکاری خودرو، کنترل صنعتی، خیاطی، قنادی از بین شرکت کنندگان سنین 19 تا 23 دیپلم افتخار بدست آوردیم که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: مسابقات جهانی هر دو سال یکبار برگزار می شود و شش نفر از کسانی که مدال طلا و نقره کسب کرده‌اند برای مسابقات جهانی 2015 برزیل اعزام می‌شوند.

کمبود بودجه فنی و حرفه‌ای

ابراهیمی‌نژاد در ادامه با با اشاره به کمبود بودجه فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: این افتخارات با وجود همه کمبودها به دست آمده و تلاش زیادی برای آنها انجام شده است که نتیجه کمک های مسئولین و نمایندگان مجلس در جهت حمایت از رشته‌های مهارتی است.

وی ادامه داد: با وجود همه تلاش های انجام شده در این حوزه متاسفانه دچار کمبود بودجه در فنی و حرفه‌ای استان هستیم و متاسفانه این کمبود بودجه مشکل ساز شده است و در سالجاری بودجه استان به به یک سوم کاهش یافته است.

وی با تقدیر از تلاش مربیان فنی و حرفه ای در این زمینه تصریح کرد: 18 کارآموز به مرحله کشوری اعزام شدند که نتیجه تلاش مربیان و زحمات کاراموزان در این زمینه است که باید از تلاش آنها و حمایت های مسئولین در این زمنیه قدردانی کرد.

وی با ا اشاره به تفاهم نامه با بسیج سازندگی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: از همه مسئولان و نمایندگان استانی می‌خواهیم که با توجه به اهمیت کار مهارت آموزی در جامعه تلاش کنند تا بتوانیم مشکلات را کم کنیم.

وی اظهار داشت: انتظار من از مسئولین بیشتر از این است که در این زمان تحریم باید بیشتر به آموزش های فنی و حرفه ای بها داده شود .

کد مطلب 2370631

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