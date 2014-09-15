به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی‌نژاد صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم گفت: آموزش‌های مهارتی جزء اعمال صالحه محسوب می‌شوند.

وی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را حلال مشکل بیکاری در جامعه عنوان کرد وافزود: مهارت آموزی هم نیازهای جامعه را بر طرف کرده و هم ایجاد شغل می‌کند و کرامت انسانی را ارتقا می‌دهد و این انسان توامند می‌تواند زندگی همراه با کرامت را به ارمغان اورد.

ابراهیمی‌نژاد با تاکید بر رایگان بودن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور تصریح کرد: به همین دلیل طراحان فنی و حرفه‌ای این آموزش‌ها را که نوعی سرمایه گذاری در کشور است به صورت رایگان ارائه می دهند.

وی اظهار داشت: اهمیت این آموزش‌ها برای همه مسئولان مشخص است و با توجه به زمان کنونی که در حال تحریم هستیم اهمیت این آموزش‌ها دو چندان می شود و تنها راه گذر از تحریم توسعه و رونق آموزش‌های فنی و حرفه ای است.

وی ادامه داد: با توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌توان کمبودهای جامعه را حل کرد تا به استقلال برسیم و از آن به عنوان یک ابزار برای پیشرفت استفاده کنیم.

این مسئول با اشاره به برگزاری مسابقات مهارتی در کشور تصریح کرد: همه شرکت کنندگان در این مسابقات کارآموزان فنی و حرفه ای نیستند و تعدادی نیز به صورت آزاد شرکت کرده اند که بعد از کسب مدال برای شرکت در مسابقات کشوری آماده می شوند.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات در مراحل شهرستانی و استانی طی شده و در شهریورماه مرحله کشوری نیز برگزار شده که در بعضی از رشته‌ها مدال‌آور بوده‌ایم.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان گفت: در رشته الکترونیک مدال طلای کشوری، در رشته طراحی فضای سبز تیمی هر دو نفر شرکت کننده از استان کرمان مدال طلای کشوری را به دست آوردند و در شش رشته نیز حائز دیپلم افتخار شدیم.

وی تصریح کرد: در این مسابقات استانداردهای لازم مسابقات را کسب کرده‌ایم و در رشته‌های فناوری اتومبیل، صافکاری خودرو، کنترل صنعتی، خیاطی، قنادی از بین شرکت کنندگان سنین 19 تا 23 دیپلم افتخار بدست آوردیم که قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: مسابقات جهانی هر دو سال یکبار برگزار می شود و شش نفر از کسانی که مدال طلا و نقره کسب کرده‌اند برای مسابقات جهانی 2015 برزیل اعزام می‌شوند.

کمبود بودجه فنی و حرفه‌ای

ابراهیمی‌نژاد در ادامه با با اشاره به کمبود بودجه فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: این افتخارات با وجود همه کمبودها به دست آمده و تلاش زیادی برای آنها انجام شده است که نتیجه کمک های مسئولین و نمایندگان مجلس در جهت حمایت از رشته‌های مهارتی است.

وی ادامه داد: با وجود همه تلاش های انجام شده در این حوزه متاسفانه دچار کمبود بودجه در فنی و حرفه‌ای استان هستیم و متاسفانه این کمبود بودجه مشکل ساز شده است و در سالجاری بودجه استان به به یک سوم کاهش یافته است.

وی با تقدیر از تلاش مربیان فنی و حرفه ای در این زمینه تصریح کرد: 18 کارآموز به مرحله کشوری اعزام شدند که نتیجه تلاش مربیان و زحمات کاراموزان در این زمینه است که باید از تلاش آنها و حمایت های مسئولین در این زمنیه قدردانی کرد.

وی با ا اشاره به تفاهم نامه با بسیج سازندگی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) تصریح کرد: از همه مسئولان و نمایندگان استانی می‌خواهیم که با توجه به اهمیت کار مهارت آموزی در جامعه تلاش کنند تا بتوانیم مشکلات را کم کنیم.

وی اظهار داشت: انتظار من از مسئولین بیشتر از این است که در این زمان تحریم باید بیشتر به آموزش های فنی و حرفه ای بها داده شود .