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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳

انتقال بیمار 160 کیلویی با کمک آتش نشانان به بیمارستان

انتقال بیمار 160 کیلویی با کمک آتش نشانان به بیمارستان

آتش‌نشانان زن 55 ساله را که به دلیل سنگینی وزن نمی توانست از خانه خارج شود برای درمان به بیمارستان انتقال دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز یکشنبه برای انتقال یک بیمار سنگین وزن به بیمارستان از سازمان آتش نشانی درخواست کمک شد. آتش نشانان بلافاصله خود را به خانه این زن در خیابان امام خمینی رسانده و متوجه شدند زن 55 ساله به دلیل بیماری و سنگینی وزن نمی تواند از خانه خارج شود که آتش نشانان این زن را از طبقه سوم محل سکونتش با ویلچر به پایین انتقال دادند.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در این باره گفت: این زن بیش از 160 کیلوگرم وزن داشت که آتش‌نشانان وی را از طبقه سوم به پایین ساختمان انتقال داده و سپس وی را سوار آمبولانس کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران افزود: این زن به دلیل بیماری و سنگینی وزن مدت 8 سال بود که از ساختمان خارج نشده بود.

کد مطلب 2370656

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