رضا سلیقه درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم خیر و نیکوکار استان در سال گذشته حدود هفتاد میلیارد ریال به مددجویان و عزیزان تحت پوشش بهزیستی کمک کردند.

وی تصریح کرد: بهزیستی استان در نظر دارد در آستانه بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید مراسمی با عنوان ارمغان مهر برگزار کند.

مدیرکل بهزیستی قم اظهار داشت: این مراسم با هدف جمع آوری هدایا و نذورات مردم خیر و عزیز استان و کمک به خانواده‌های بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی برگزار می‌شود.

سلیقه با توجه به حمایت‌های همیشگی مردم به بهزیستی عنوان کرد: با توجه به این حجم کمک از طرف مردم و نیز کمک‌های دولت جهت مرتفع کردن مشکلات قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه، متأسفانه هنوز شاهد صحنه‌هایی هستیم که کسانی هستند که به دلایل اقتصادی خانواده، قادر به تحصیل یا ادامه تحصیل نیستند.

وی تاکید کرد: این مراسم در نظر دارد کمکی به اینگونه خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی داشته باشد تا لااقل کودکان این خانواده‌ها از نعمت درس و تحصیل برخوردار شوند.

مدیرکل بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد: این برنامه از سه شنبه 25 شهریور تا روز پنجشنبه 27 شهریور به مدت سه روز در میدان آستانه قم برگزار می‌شود که از مردم و خیرین دعوت می‌شود در این برنامه شرکت کنند.

سلیقه تاکید کرد: در این مراسم ضمن وجود صندوق‌های دریافت وجوه نقدی، غرفه‌های لوازم التحریر برپا شده و عزیزانی که می‌خواهند در این امر خداپسندانه شرکت کنند، می‌توانند در همان محل این لوازم و اقلام را خریداری و اهداء کنند.

