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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۱۰

فوتبالیست‎های قطع عضو به اردو دعوت شدند

فوتبالیست‎های قطع عضو به اردو دعوت شدند

تمرینات تیم ملی فوتبال قطع عضو با حضور 32 ورزشکار از استان‎های فارس، کرمانشاه، مازندران،اصفهان، بوشهر، گیلان و تهران به منظور انتخاب نفرات تیم ملی از روز یکشنبه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، پس از برگزاری این اردو، نفرات منتخب جهت دعوت به  اردوهای آتی تیم ملی برای آمادگی حضور در مسابقات جهانی  مکزیک، مشخص خواهند شد.

اسامی ورزشکاران دعوت شده بر اساس سهمیه تعلق گرفته به هر استان، به شرح زیر اعلام شده است:
عباس کشاورز، ریحان یاری، مظفر کرامتی، محمد کاظم عسگری، بهرام سلیمانی، علی اباذری فر، عادل فرزانه فر ( فارس)، حسن صفری، محسن احمدی، برومند مرادی ( کرمانشاه )، محمد رضا دماوندی،جواد علیجانی، محمد امیری کشایی ( مازندران)، امیر امیری، علی کرمانی، ابوالفضل حسینی، یحیی مجیدی ( اصفهان)، رحمان کرمی ( بوشهر)، حسن صیاد، مجتبی بی آزار( گیلان)، محمد رستمی فر، اکبر لطفی، ایمان زاج فروش ها، مهدی نراقی، جعفر علیزاده، علی ظفری، عمران عباس پور ( تهران)، محمد رضا میراحمدی، حامد مطرودی،سلطان جنامی، احمد اسدی زاده، ایمان تاج میری ( خوزستان)

تمرینات این ملی پوشان تا روز پنج شنبه هفته جاری زیرنظر محمد مهدی غفاری، سرمربی تیم ملی، و در محل ورزشگاه شهید هرندی تهران درجریان خواهد بود.

رقابتهای جهانی فوتبال قطع عضو، آذر ماه امسال به میزبانی کشور مکزیک برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2370677

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