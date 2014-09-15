طراحی فرشهای صحن حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک با اعلام این خبر گفت: با توجه به پیشرفت کلی 65 درصدی ساخت صحن حضرت زهرا(س) و به منظور پوشش بخشهای مختلف کمیته فرش ستاد نسبت به طراحی فرشهای مخصوص اقدام نموده است.

وی افزود: کارشناسان این کمیته به همراهی با ستاد استان کرمان که پیشقدم برای اجرای این طرح شده است فرآیند برنامه ریزی و طراحی آن را آغاز کرده اند .

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور خاطر نشان کرد: برای پوشش دهی این صحن 18 هزار متر مربع فرش بافته خواهد شد که نقوش آن مجموعه ای از نقوش با مفاهیم شیعی و به ویژه طرح قدسی ترنج می باشد.

وی درباره خصوصیات این فرشها اظهار داشت: طراحی این فرشها بر روی زمینه فیروزه ای و چمنی و به طور عام در ابعاد 3.30 * 4.30 درنظر گرفته شده است که با الیاف با رنگهای گیاهی بافته می شوند.