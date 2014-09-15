لزوم حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال و تحول عمرانی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پورمهدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه بلند مرتبه اس ام پی کرکج اظهار داشت: استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز دست در دست هم داده و برای اجرای طرح های جذب سرمایه گذار به شکل متحدی عمل می کنند و این امر همواره مورد تاکید مسئولان هر دو سازمان است.
وی ادامه داد: توسعه فضای سرمایهگذاری، تحول عمرانی و رشد شاخصهای اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
پورمهدی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مناطق کم برخوردار شهر گفت: رویکردهای جذاب و بدیع عمرانی در مناطق کم برخوردار و بافتهای فرسوده و حاشیهنشین دگرگونی عمرانی و ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگی را در پی خواهد داشت که ساخت این پروژه نیز گامی در این جهت است.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این آیین با اشاره به ظرفیت های بالای سرمایه گذاری شهر تبریز گفت: تبریز، مستعدترین شهر برای سرمایهگذاری به شمار میرود و باید زمینه جذب سرمایه گذار را به این شهر فراهم کنیم.
حبیب شیریآذر افزود: زمانی که تبریز، شهری صاحب نام و پیشتاز در عرصه جهانی بود، بسیاری از شهرهای معروف امروزی، فاقد جایگاه خاصی بودهاند.
وی ادامه داد: صمیمیت مجموعه مدیریت استان و شهر، فرصت ارزشمندی است که در کنار تحقق زمینههای سرمایهگذاری، پیشرفت اساسی شهر را در پی خواهد داشت.
احمدیلر، سرمایهگذار این پروژه مشارکتی نیز با اشاره به به برخی ویژگی های این پروژه گفت: پروژه اسامپی با وسعت 139 هزار مترمربع و طراحی مدرن، در کاربریهای متنوع تفریحی، سینمایی، ورزشی و رفاهی طراحی شده و تفاوتهای چشمگیر در نحوه طراحی، اجرا و شاخصهای عمرانی و فنی خواهد داشت.
وی آمفیتئاتر مدرن، باند فرود بالگرد، فضای سبز عمودی با پوشش طبیعی و مصنوعی و فضاسازیهای بدیع بصری را از دیگر ویژگیهای این پروژه کمنظیر خواند و گفت: پروژه بلندمرتبه اسامپی با هزینهای بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال و حداکثر در مدت سه سال احداث و به اتمام خواهد رسید.
نظر شما