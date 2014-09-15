برداشت برنج از شالیزارهای قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلوند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل جهاد کشالورزی قزوین اظهارداشت: پیش بینی می شود از سه هزار و 650 هکتار شالیزار بیش از 15هزار و 700 تن شلتوک برداشت شود که از این میزان شلتوک حدود 9 هزار تن برنج سفید تولید خواهد شد.



وی افزود: عمده برنج استان در بخش های رودبار الموت غربی و شرقی، رازمیان و طارم سفلی تولید می شود.

جلیلوند ارقام مورد کاشت برنج استان را هاشمی، علی کاظمی، صدری استخوانی، صدری دم سیاه و موسی طارم عنوان کرد.



مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری با توجه به مشکلات کم آبی، مدیریت خوبی از طرف کشاورزان جهت استفاده بهینه آب در اراضی شالیزار صورت گرفته است.



وی تاکید کرد: در حال حاضر، با توجه به بالا بودن هزینه های تولید برنج و نبود کارگر و نیز بالا بودن هزینه های برداشت دستی و افزایش دستمزدهای کارگران، بخشی از برداشت برنج در استان بصورت مکانیزه و با کمباین های مخصوص برنج انجام می شود.



جلیلوند افزود: با توجه به افزایش تعداد کمباین های مهاجر مخصوص برداشت برنج از استانهای شمالی به استان قزوین، پیش بینی می شود بالغ بر 2000 هکتار به صورت کاملاً مکانیزه برداشت شود.



وی صرفه جویی در زمان برداشت و کاهش هزینه ها و کاهش ضایعات برنج را از مزایای این نوع برداشت برشمرد.



مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین یادآورشد: با توجه به تعداد کمباینهای بومی و مهاجر، پیش بینی می شود که برداشت برنج تا دهه اول مهرماه ادامه داشته باشد.



به گفته وی درسال جاری بیش از 2500 هکتار از اراضی شالیزاری استان بصورت کاملاً مکانیزه، توسط نشاکارهای چهار ردیفه کشت شده است.



جلیلوند تصریح کرد: با توجه به اهمیت مکانیزاسیون و لزوم توسعه آن در فعالیتهای کشاورزی و آثار کمی و کیفی آن در تولید از جمله زراعت برنج، یک واحد بانک نشاء برنج با تیپ 40 هکتاری در استان در حال فعالیت است که سالیانه بیش از 9000 سینی نشاء آماده به کاشت را با تجهیزات کاملاً فنی، پرورش داده و در اختیار کشاورزان منطقه قرار می دهد.