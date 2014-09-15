سرشماری عمومی کشاورزی گامی موثر برای شکوفایی شهرستان رشت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی پیش از ظهر دوشنبه در دفتر آموزش و پژوش استانداری گیلان در میان آمارگیرانی که در سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان رشت حضور خواهد داشت، افزود: این سرشماری در مدت 40 روز با هدف به روز کردن اطلاعات بخش کشاورزی این شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه آمار و اطلاعاتی که از انجام سرشماری عمومی کشاورزی به دست می آید، می تواند یاری رسان مسئولان در تدوین برنامه های توسعه استان و شهرستان باشد، اظهار داشت: ارائه اطلاعات درست، دقیق و به روز بخش کشاورزی در برنامه ریزی های مناسب مربوط به برنامه ششم توسعه کشور نقش آفرین است.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: با توجه به اینکه رشت شهرستانی کشاورزی بوده بر این اساس باید از ظرفیت های عظیم آن در توسعه همه جانبه استان و شهرستان بهره گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های عرصه کشاورزی شهرستان رشت دچار تغییراتی شده است، گفت: در حال حاضر اطلاعات صحیح و کاملی از تعداد خانوارهای بهره بردار عرصه کشاورزی و مقدار سطح زیر کشت این شهرستان وجود ندارد.

مهدوی با تاکید بر اینکه نخستین و آخرین سرشماری عمومی از بخش کشاورزی در سال های 67 و 82 صورت گرفته است، افزود: برای انجام برنامه ریزی های مطلوب در این عرصه مهم و شکوفایی اقتصاد کشاورزی باید از اطلاعات درست و دقیق بیشترین بهره را برد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رشت بعد از حضور در این نشست به آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت رفت و در مراسمی که به شکرانه سلامتی مقام معظم رهبری با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و سایر مسئولان استانی و شهری برگزار شد، حضور یافت.