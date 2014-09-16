به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «آرایش غلیظ» تازه ترین اثر حمید نعمت‌الله بعد از «بی پولی» است که به تهیه کنندگی سعید سعدی و سعید ملکان ساخته شد.

حمید نعمت الله جایزه هیات داوران سی و دومین جشنواره فیلم فجر را برای این فیلم سینمایی دریافت کرد و در همان زمان هم نظر منتقدان و مخاطبان سینمای ایران را به خود جلب کرد.

یکی از نکات قابل توجه در این فیلم سینمایی موسیقی متن و ترانه پایانی «آرایش غلیظ» به آهنگسازی سهراب پورناظری و آواز همایون شجریان است.

این فیلم سینمایی ماجرای جوانی است که بار قاچاق ترقه و فشفشه های چهارشنبه سوري يكي از دوستانش را بالا مي كشد و از طريق دختری كه دوستش دارد تلاش مي كند آن ها را بفروشد. این فیلم سینمایی در تهران، کیش، بندر لنگه و بندر کنگ جلوی دوربین رفته است.

در فیلم «آرایش غلیظ» حامد بهداد، طناز طباطبایی، حبیب رضایی، علی عمرانی، جمال اجلالی، هومن برق‌نورد و امیر بدری بازی کرده اند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان: حمید نعمت‌الله و هادی مقدم‌دوست، کارگردان: حمید نعمت‌الله، فیلمبردار: علیرضا برازنده، طراح صحنه و لباس: محمد‌رضا شجاعی، صدابردار: غلامرضا اختری تهرانی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح بدلکاری: ارشا اقدسی، مدیر تولید: نادر جلالی، برنامه‌ریز: سعید نقدزاده، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، منشی صحنه: حمیرا نعمت‌الله، دستیار دوم کارگردان: مجید حسین آبادی، دستیار سوم کارگردان: پدرام جامه‌بزرگ، عکاس: امیرحسین شجاعی، گروه بدلکاری: گروه 13 (امیر بدری، مهسا احمدی، محسن خداپرست، ناصر حسینی، امیر میرآخوری، هادی باقری)، مجریان گریم: عباس عباسی، آرزو کی قبادی، دستیاران صحنه: محسن خدابخشی، مجتبی خدابخشی، جواد داودی، مسعود رحیمی، دستیار لباس: فاطمه صفری، دستیار اول فیلمبردار: محمد عزت‌خواه، دستیاران فیلمبردار: علی رمضانی، صادق مختاری، امین بیابانی، صابر کامیان، حبیب نعیمی، دستیاران صدابردار: سیدجلال الدین سعادت‌یار، محمد اختری تهرانی، مدیر تدارکات: نادر قنبری، گروه تدارکات: مراد خانزاد، مهدی بحری، ایمان مرادی.

«آرایش غلیظ» چهارشنبه 26 شهریور ماه ساعت 20:30 با حضور عوامل فیلم در سینما استقلال رونمایی می شود.

علاوه بر عوامل فیلم، برخی از اهالی سینما نیز در اکران خصوصی این فیلم سینمایی حضور دارند.