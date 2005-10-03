امور مربوط به اسناد سجلي از دادگاهها به ثبت احوال منتقل مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، به موجب فصل هفتم از لايحه اصلاح مقررات قضايي با هدف جرم زدايي و قضازدايي از اين مقررات و توسعه اختيارات سازمانها و وزارتخانه ها ، بخشهايي از مقررات ثبت احوال كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

به موجب موارد مورد بحث در قوانين پيشنهادي جديد، عنوان شد : آن بخش اسناد سجلي و شناسنامه كه داراي ماهيت قضايي نبوده و از پيچيدگي كمتري برخوردار است از قبيل تغيير نام ، اثبات سيادت، هر نوع اصلاح شناسنامه از حيث مشخصات فرزندان يا والدين و همسر با درج نام اطفال بي سرپرست در شناسنامه سرپرست، اختياراتي كه تاكنون بر عهده محاكم قضايي بود به سازمان ثبت احوال واگذار مي شود .

همچنين در اين جلسه كه به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي برگزار شد ، تصريح گرديد : رسيدگي به ابطال اسناد سجلي و شناسنامه به علت تعلق به غير در كميسيون موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد رسمي و جلوگيري از تزلزل آنها در سازمان ثبت تشكيل مي شود ، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

رييس قوه قضاييه در اين جلسه با اشاره به اينكه طرح امنيت اجتماعي طرح بسيار خوبي بوده و مورد رضايت توده هاي مردم قرار گرفته است، افزود : اين طرح بايد در تمام كشور با قاطعيت تداوم داشته باشد تا زمينه ناهنجاريهاي اجتماعي از بين برود و مهمترين اثر اين قاطعيت ايجاد فضاي پيشگيرانه است.

آيت الله هاشمي شاهرودي با تاكيد بر عواملي كه به امنيت مردم به خصوص جوانان و زنان خدشه وارد مي كند اظهار كرد: نگاه همه مسئولان به مقوله هاي فرهنگي علي الخصوص حجاب، نگاه فرهنگي و برخورد فرهنگي باشد و بايد قواي كشور در كنار هم زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را فراهم كنند.

وي در اين نشست ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به انتصاب معاون اداري، مالي قوه قضائيه اشاره كرد و گفت : اميدوارم انتصاب حجت الاسلام و المسلمين عليزاده به سمت معاون اداري، مالي اجرايي قوه قضائيه با شرح صدري كه در ايشان وجود دارد، مسايل و مشكلات دستگاه قضايي در اين بخش حل شود.