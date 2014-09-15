به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان با اشاره با استقبال به شرکت‌های بزرگ اروپایی و غیر اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران، گفت: مراجعه‌های مکرری در ماه‌های اخیر از طرف کشورها و شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران انجام گرفته است.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه مراجعه‌ها به‌ صورت قابل ‌توجهی افزایش پیدا کرده و تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های معتبر بین‌المللی بیشتر شده است، تصریح کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، ارتقای بازده نیروگاه‌های موجود و احداث نیروگاه‌های جدید استقبال و در تعامل و همکاری با شرکت‌های خارجی، کار هماهنگ و فضای جدید کسب‌و‌کار را برنامه‌ریزی می‌کنیم که هم به نفع جمهوری اسلامی ایران و هم شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌کننده در ایران باشد.



این مقام مسئول با اشاره به دو نمونه از پیشنهادهای شرکت‌های معتبر خارجی برای حضور در صنعت برق ایران، اظهار داشت: پیشنهادهای متعددی توسط شرکت‌های اروپایی و غیر اروپایی انجام گرفت.



وی با یادآوری دو پیشنهاد مبنی ‌بر ایجاد 1000 و 500 مگاوات نیروگاه خورشیدی ارائه شده است که در حال تعامل، بررسی و گفتگو هستیم، بیان کرد: همکاری‌های وزارت نیرو در فضای جدید با کشور روسیه در حال توسعه است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته است.



معاون وزیر نیرو یادآور شد: حجم مبادله‌های خود با روسیه را به چندین برابر مقدار کنونی می‌رسانیم بر اساس تفاهم‌نامه‌هایی که به ‌تازگی مبادله شده، چارچوب‌های همکاری مشخص شده است و در ماه‌های آینده قراردادهایی برای سرمایه‌گذاری این کشور در زمینه بازسازی و افزایش بازده نیروگاه‌ها، احداث نیروگاه‌های بخاری جدید، احداث نیروگاه‌های زغال ‌سنگ‌سوز و سایر تجهیزات مورد نیاز صنعت برق منعقد می‌شود.



این مقام مسئول یادآور شد: بنا داریم روابط خود را افزون ‌بر روسیه، با هر کشوری که مایل باشد با جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشد، توسعه دهیم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه، کشورهای مختلف اروپایی و غیر اروپایی پیشنهادهای متعددی را برای حضور در صنعت برق کشور به ما داده‌اند که در حال بررسی است.