یک میلیون و200 هزار جلد دفترچه تحصیلی در البرز توزیع شد

اسماعیل معمار پور در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: امسال یک میلیون 200 هزار دفترچه تحصیلی تعرفه دولتی در فروشگاه های توزیع شده است که تعداد این دفترچه های نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده میان تولید کنندگان و توزیع کنندگان در این خصوص در سطح استان و در آستانه بازگشایی مدارس مشکلی نخواهیم داشت.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت با اشاره به قیمت دفترچه ها اعلام کرد: بر اساس قیمت های مصوب هر دفتر 40 برگ، پنج هزار و 500 ریال، دفترچه 60 برگ، هشت هزار و 200 ریال، دفتر 80 برگ، 11 هزار ریال و دفترچه 100 برگ 14 هزار ریال در فروشگاه ها توزیع خواهد شد.

معمارپور در پایان با بیان اینکه این دفترچه ها با تخفیف 15 تا 20 درصدی کمتر از قیمت بازار ارائه می شوند، گفت: در حال حاضر 180 فروشگاه عرصه لوازم التحریر و فروشگاه های زنجیره ای رفاه با مجور از سازمان دفترچه های تحصیلی را با قیمت های یاد شده ارائه می دهند.