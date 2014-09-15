امسال فعالیتی در زمینه مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولین انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر زنجان، غلامرضا یاوند عباسی ظهر دوشنبه در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی افزود: مناسب سازی در حوزه معاونت عمرانی قرار دارد که باید در پایان دولت همه مسئولین با عملکردهای خود حرفی برای گفتن داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر مکانی آمادگی این را نداشته باشد که افراد سالمند و معلول از آن استفاده کنند این محل مناسب برای تردد نیست.

عباسی با تاکید بر نظارت مسئولین در این زمینه افزود: اگر فضای عمومی با عدم نظارت مسئولین روبه رو شود که موجب غفلت و خانه نشینی یک معلول در فضای عمومی باشد همه باید پاسخگو در این زمینه باشیم.

مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور با انتقاد از اینکه برخی از اماکن عمومی در شهر مناسب سازی رعایت نشده است افزود: مناسب سازی اماکن مهم نیست مهم تر از آن فنی اجرا شدن ساختمان است که در حال حاضر به آن توجه نمی شود.

عباسی با اشاره به آئین نامه تصویب شده در قانون اساسی افزود: هر ساله 30 درصد از زیباسازی فضای عمومی برای معلولین اختصاص یافته و در سال جاری که نیمی از آن گذشته 5 درصد نیز از این عملیات انجام نگرفته است و همه این ها زنگ خطر برای مسئولین می باشد.

مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور از عدم همکاری مسئولین در زیبا سازی فضای عمومی خبر داد و تاکید کرد: اگر در پایان سال جاری با فعالیت های روبه رشد مسئولین در جهت کمک رسانی به افراد ناتوان کاری صورت نگیرد با پیگیری قانون مواجه خواهند شد.

عباسی ادامه داد: کمک رسانی به افرادی که مظلومیت و محرومیت دارند در دستور کار قرار گرفته و این اتفاق شایسته از سازمان ها و ادارات باید شروع شود.