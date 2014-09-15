فوتسالی های تبریز به دنبال تسخیر صدر جدول/ دبیری و پایاسازه میهمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت های فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 18 امروز دوشنبه با انجام هفت دیدار همزمان سپری می شود و طی ان سه نماینده استان آذربایجان شرقی در این مسابقات برابر حریفان خود به میدان می روند.

در بازی های این هفته از بین سه تیم مس سونگون، دبیری تبریز و پایاسازه آذربایجان، فقط تیم مس میزبان است و دو تیم دیگر استان باید در زمین حریفان خود صف آرایی کنند.

نیم نگاه مسی ها به شکست بالانشینان

بر اساس برنامه، تیم مس سونگون ورزقان امروز در خانه از تیم شهروند ساری پذیرایی می کند. مسی ها که در دو هفته گذشته با ثبت یک تساوی خانگی برابر پایا سازه و یک برد ارزشمند بیرون از خانه برابر فردوسی مشهد، موفق به جمع آوری چهار امتیاز شده اند، این هفته برابر تیمی به میدان می روند که از دو بازی قبلی خود یک تساوی و یک شکست تجربه کرده و صاحب یک امتیاز است.

شاگردان اسماعیل تقی پور در تیم مس هم اکنون با چهار امتیاز در رده چهارم و در همسایگی تیم دبیری تبریز قرار دارند. مس با پیروزی در بازی امروز حتی شانس صدرنشینی را هم خواهد داشت که لازمه آن باخت یا تساوی تیم های بالانشین جدول است.

تیم شهروند ساری نیز با اندوخته یک امتیازی اش خانه دهم جدول را در اختیار دارد و خیلی دوست دارد تا از این بازی بیرون از خانه حداقل صاحب یک امتیاز شود. موضوعی که با توجه به آمادگی خوب مسی های ورزقان در همین اوایل فصل، نمی توان چندان به رقم خوردن آن از سوی ساروی ها امیدوار بود. این بازی از ساعت 18 امروز در سالن شهید پورشریفی تبریز به انجام می رسد.

دبیری امیدوار به صدرنشینی

اما تیم دبیری تبریز که مدافع عنوان قهرمانی در فصل جاری است، امروز در حالی در زمین تیم مقاومت البرز میهمان خواهد بود که با پیروزی در این بازی می تواند خیلی زود به صدر جدول لیگ راه پیدا کند. دبیری هفته گذشته در تبریز برابر تیم تاسیسات دریایی تهران که وحید شمسایی را در راس کادر فنی خود می دید، توانست برتری پر گل پنج بر دو را رقم بزند. این تیم همچنین با احتساب تساوی هفته اول در خانه حفاری اهواز، هم اکنون با چهار امتیاز در خانه سوم جدول ایستاده است.

شاگردان حسین شمس در تیم دبیری تبریز با توجه به اینکه یکی از مدعیان جدی قهرمانی در فصل جاری به شمار می آیند، برای رسیدن به صدر جدول لحظه شماری می کنند. البته صدرنشینی دبیری در پایان هفته سوم منوط به رقم خوردن چند نتیجه از جمله شکست یا حداقل تساوی دو تیم گیتی پسند اصفهان و ماهان تندیس قم است. از شانس خوب دبیری و حتی مس سونگون، هر دو تیم شش امتیازی و بالانشین جدول امروز کار سختی پیش رو دارند و بر اساس برنامه تیم گیتی پسند باید برابر تیم خوب حفاری اهواز به میدان برود و تیم ماهان تندیس قم نیز باید میهمان شاگردان وحید شمسایی در تیم تاسیسات دریایی باشد.

اما مقاومت البرز میزبان امروز تیم آسیایی دبیری، از دو بازی گذشته خود تنها یک امتیاز به جیب زده و با این اندوخته نه چندان زیاد در جایگاه نهم جدول قرار گرفته است.

میهمانی پایاسازه در خانه تیم قعرنشین

تیم پایاسازه آذربایجان نیز به عنوان دیگر نماینده فوتسال استان در لیگ برتر امروز در زمین تیم فانوس به دست میثاق تهران بازی خواهد کرد. تیم پایا سازه پس از انکه در هفته اول برابر مس سونگون تن به تساوی یک بر یک داد، هفته گذشته نیز در تبریز برابر تیم شهید منصوری قرچک دو بر دو مساوی شد تا با دو امتیاز در جایگاه هشتم و در همسایگی تیم هم امتیاز حفاری اهواز بایستد.

شاگردان حسین قضایی در تیم پایاسازه در بازی امروز این فرصت را پیش خود دارند تا با کسب سه امتیاز از زمین تیم میثاق، جایگاهشان در جدول رده بندی مسابقات را بهبود بخشند.

در سوی مقابل اما تیم میثاق تهران با این امیدواری برابر پایاسازه میزبانی خواهد کرد که با کسب حداکثر امتیاز این بازی خانگی، خود را از قعر جدول بالا کشیده و فانوس جدول را به تیمی دیگر تحویل دهد. میثاقی ها هنوز در لیگ برتر امتیازی کسب نکرده اند و هر دو بازی ابتدای فصل خود را با شکست پشت سر گذاشته اند. شرایط فعلی تیم میثاق اگرچه در نگاه اول می تواند برای تیم پایاسازه خوب بوده و کسب امتیاز از تهران را برای حسین قضایی و شاگردانش آسان جلوه دهد، اما از سویی می توان با توجه به انگیزه بالای بازیکنان میثاق برای ثبت اولین پیروزی فصل، کار تبریزی ها را در خانه این تیم تهران سخت ارزیابی کرد.

------------------------------

گزارش از: محمود نصیرپور