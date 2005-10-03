محمد رضا سنگري : دوره خلق نمادها به پايان رسيده است

به گزارش مهر ، سنگري با اشاره به اين كه آثار رسيده به اين جشنواره ، در هفت شاخه داوري ميشود كه در اين ميان كميته داوري 163 اثر رسيده را مورد داوري قرار مي دهد ، گفت : هر حادثه اي بزرگتر باشد ، خلق آثار نيز بزرگتر است ، در سطح توليد و آفرينش آثار مرتبط با دفاع مقدس قرار گرفته ايم و در اين دوره از جشنواره كتاب سال نيز درصدد معرفي يك اثر شاخص نيستيم ، بلكه ميخواهيم فضاها و راه هاي بهتر را براي خلق آثار مرتبط با دفاع مقدس ايجاد كنيم.
وي افزود : تلاش جدي در شكوفايي ادبيات دفاع مقدس نداشتيم و جشنواره چندين سال برگزار شد ، اما نتوانستيم آثار را بين المللي كرده و در سطح جهان معرفي كنيم. در اين دوره ها آثار خوبي در حوزه دفاع مقدس در ايران مطرح شد ، اما هيچگاه از سوي مسؤولان اجرايي به جهان معرفي نشد .
سنگري در ادامه با اشاره به فقر آثار دفاع مقدس در حوزه كتابهاي كودك و نوجوان ياد آور شد : براي برگزاري جشنواره هاي مجزا و تخصصي دراين حوزه ، بايد به سرمايه گذاري و برنامه ريزي بيشتري بپردازيم .
وي گفت : در ادبيات دفاع مقدس ، دوره خلق نمادها به پايان رسيده و بايد به خلق آثار بپردازيم . گفتني است مراسم معرفي آثار و تقدير از صاحبان آثار برگزيده ، همزمان روز كتاب و كتابخواني - بيست و چهارم آبانماه - در مجتمع سيدالشهدا برگزار ميشود. در مراسم امسال نيز معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي و پژوهشي بنياد شهيد نيز مشاركت مي كنند .
نظر شما