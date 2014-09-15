درآمدهاي كيش در اين جزيره هزينه مي شود/کیش پل ارتباطی با همسایگان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبرترکان صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح پروژه هاي عمراني جزيره كيش در جمع خبرنگاران عنوان كرد: پروژه های بسیار مهم وارزشمند تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی جزیره کیش علاوه بر حفظ محیط زیست ورفع اثرات نامطلوب تصفيه فاضلاب در سطح جزیره کیش، انتقال حدود 95 درصد از فاضلاب از طريق شبكه امكان پذير مي شود و بوي نامطبوعي كه پيش از اين در نقاط مختلف كيش وجود داشت برطرف می شود.

مشاور رئیس جمهور به افتتاح و بهره برداری دومین طرح سايت بازيافت نخاله هاي ساختماني در كيش اشاره کرد و اظهار داشت: این سایت به عنوان بزرگ ترين سايت بازيافت نخاله و استحصال مصالح ساختماني بدون ايجاد آلايندگي زيست محيطي افتتاح وبه بهره برداری رسید وبا راه اندازی این سایت بازیافت نخاله هاي ساختمانی در جزيره كيش سالانه بيش از 5 ميليارد تومان صرفه جويي مي شود که با تفکیک نخاله ها ، مجدداً می توان از موادی چون سنگ و بتون، چوب وپلاستیک استفاده مطلوب و بهینه کرد و هزینه ها را نیز به طور چشمگیری کاهش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: با افتتاح اين طرح 15 هکتار از زمین های کیش آزاد شده است و يكي از پروژه هاي كارآمد در جزيره كيش می باشد كه با حضور بخش خصوصي و بهره گيري از تجهيزات كاملا ايراني بدون ايجاد آلايندگي هاي زيست محيطي با اشتغال زايي براي 110 نفر در فضايي به وسعت هفت هكتار با بازيافت نخاله هاي ساختماني كيش و تبديل اين نخاله ها به مصالح ساختماني شامل شن، ماسه، بلوك ، قطعات پيش ساخته بتني و بتن فعاليت خود را آغاز کرد.

ترکان به سومین پروژه افتتاحیه در منطقه پرجمعیت کیش پارک بزرگ خانواده اشاره کرد و افزود: این پارک زیبا به عنوان دومين پارك جزيره كيش و اولين پارك منطقه ميرمهنا به صورت مجموعه اي كامل از امكانات مختلف گشایش افتتاح و به بهره برداری رسید که تمامی این زحمات و تلاش توسط مهندس مونسان و همکاران وی در مجموعه سازمان انجام گرفته است که من برای تشکر وقدردانی از آنها به کیش آمدم.

همچنين عملیات اجرایی اسکله 25 هزار تنی وانبار کانتینری بندر گاه کیش از دیگر از طرح هایی بود که کلنگ آن توسط مهندس ترکان به زمین زده شد وعملیات اجرایی آن آغازشد و با تکمیل این طرح امکان پهلوگیری شناورهای تا 35 هزار تنی در بندرگاه کیش میسر می شود.

مشاور رئیس جمهور در ارتباط با این طرح گفت: برای احداث این اسکله 25 هزار تنی به طول 350 متر در ضلع غربی حوضچه شرقی، لایروبی با عمق منفی 13 متر انجام می شود که در آینده تحول چشمگیری در تجارت واقتصاد جزیره کیش بوجود خواهد آورد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور بیان کرد: انبار کانتینری بندر تجاری کیش با وسعت هشت هکتار و در دو بخش در مدت زمان 12 ماه احداث می شوند که به طور متوسط ظرفیت گنجایش چهار هزار TEU را خواهد داشت و برای ساخت انبار کانتینری بندرگاه تجاری کیش 45 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 39 هزار متر مکعب کارهای بتنی و 81 هزار متر مربع بلوک بنتی اجرا می شود.

تركان در ادامه تاکید کرد: ما تمام درآمدهایمان در کیش را خرج خود جزیره می کنیم و تا کنون ده ها میلیارد تومان در کیش خرج کردیم و محور اصلی نیز گردشگری است و ایرانیان باید جایی مانند جزیره زیبای کیش داشته باشند و بدون اینکه گناه آلود باشد در این جزیره شادی و تفریح کنند.

مشاور رئیس جمهور توسعه روابط اقتصاد مقاومتی را مهم وبرای کشورمان با اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: منطقه آزاد کیش سرپل ارتباطی با همسایگان خواهد بود و باید ظرفیت تجاری مان را با همسایگان بالا ببریم در حوزه خلیج فارس و در خشکی تا فضای کسب و کار رونق وافزایش پیدا کند و امروز من مشاهده کردم در جزیره کیش کارهای بسیار خوبی در حوزه گردشگری انجام شده است که بسیار ارزشمند است.

ترکان تصریح کرد: برای تمامی گروههای درآمدی باید توزیع خدمات انجام بشود وامکانات برای تمامی اقشار مختلف مردم در جزیره کیش فراهم شود برای سفرهای ارزان و آنکه از توانایی مالی بالای برخورداراست ارائه خدمات او نیز بهتر و هزینه آن طبعا بالاتر است و برای اقشار متوسط و خانواده های پرجمعیت باید راههای دسترسی به جزیره کیش آسان تر و ارزان شود.

وی در خاتمه از مردم جزیره کیش خواست که اشکلات و مشکلات را بگویند و از ما انتقاد کنند تا ما اشکلات را رفع کنیم و خدمات بهتری ارائه بدهیم.

شايان ذكر است؛ با حضور مشاور رييس جمهور و دبيرشوراي عالي مناطق آزادتجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي سه طرح بزرگ تصفيه خانه 10 هزار مترمكعبي، مركز بازيافت نخاله هاي ساختماني و پارك خانواده كيش افتتاح و به بهره برداری رسید.