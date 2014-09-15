ماموران پلیس رشوه 2 ميلياردي را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيد جعفر حسيني در این باره گفت: در پي شكايت تعدادي از شهروندان به پليس اطلاعات و امنيت عمومي تهران بزرگ مبني بر اينكه فردي اقدام به قاچاق تلفن همراه مي کند، ماموران بلافاصله تحقيقات خود را براي شناسايي متهم آغاز کردند.

سرهنگ حسيني افزود: در تحقيقات انجام شده ماموران موفق شدند مخفيگاه متهم را در خيابان " كرمان" شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه او را دستگير کنند.

وي با اشاره به کشف چهار هزار دستگاه تلفن همراه و تبلت قاچاق از منزل اين قاچاقچي تصريح کرد: متهم براي فرار از قانون دو فقره چك رمزدار جمعا به مبلغ دو ميليارد ريال به عنوان رشوه پيشنهاد کرد که با رد آن از سوي پليس وظيفه شناس پايتخت به جرم خود افزود.