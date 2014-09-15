برخورد کامیون با پراید و پیکان در قم یک کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 48 ساعت گذشته 32 عملیات آتش نشانی در قم انجام شد که یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.
وی با بیان اینکه عملیاتهای آتش نشانی شامل 14 حریق، 14 ایمن سازی و چهار نجات میشود، گفت: حریقهای بوقوع پیوسته شامل چهار حریق منزل، چهار حریق ضایعات، سه حریق خودرو، 2 حریق درخت و یک حریق نانوایی میشود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم بیان کرد: ایمن سازیهای انجام شده شامل 2 مورد رهاسازی گربه، 2 مورد صید زنبور، یک مورد صید مار، سه مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، 2 مورد قطع آژیر، یک مورد نشت گاز خودرو، یک مورد شکستن علمک گاز، یک مورد بازماندن شیر آب، یک مورد برخودر خودرو با درخت میشود.
وی گفت: نجاتهای انجام شده توسط آتش نشانی شامل یک مورد گیر کردن در آسانسور، یک مورد محبوس شدن کودک داخل اتاق، یک مورد انگشتر بری میشود.
جعفری ادامه داد: در برخورد کامیون با خودروی پراید و پیکان در سه راهی شاه جمال به طرف 72 تن که منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن پنج نفر دیگر شد سه دستگاه خودروی عملیاتی آتش نشانی به محل اعزام شده و مصدومین را از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس و فرد فوتی را تحویل عوامل بهشت معصومه دادند.
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