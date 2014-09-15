به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر اظهار داشت: رزمندگان و ایثارگران حق بزرگی بر گردن همه ملت دارند و ما همواره باید قدردان آنها باشیم و مسئولان نیز باید تلاش کنند تا بهترین خدمات را به آنها ارائه دهند.

وی اضافه کرد: همزمان با سراسر کشور همایش قافله خورشید در پنجم مهرماه در استان بوشهر نیز برگزار می شود که در این همایش، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس تقدیر خواهند شد.

استاندار بوشهر ادامه داد: بنیاد نخبگان استان بوشهر با نخبگان نیروهای مسلح دارای اشتراکاتی هستند که باید تلاش شود تا کمیته مشترک نخبگان و پژوهشگران شکیل شده و در راستای اهداف مشترک تلاش کنند.

وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های بسیار مهم در استان بوشهر شناسایی و حمایت از نخبگان است که باید تلاش کنیم تا نخبگان را در شهرها و روستاها شناسایی کنیم و بتوانیم بهره لازم را از این استعدادها ببریم.

سالاری بیان داشت: رسالت ذاتی تامین اجتماعی نیروهای مسلح خدمات رسانی است که در خدمات رسانی به آحاد جامعه به ویژه کادر رسمی و خانواده‌های نیروهای مسلح نقش ویژه‌ای دارد.

پرداخت تسهیلات مناسب به نخبگان پژوهش‌گران

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با اشاره به حمایت‌های این سازمان از نخبگان، گفت: تامین اجتماعی نیروهای مسلح توجه ویژه‌ای به نخبگان و جانبازان دارد و تا 250 میلیون تومان تسهیلات بانکی با بهره 22 درصد به جانبازان 25 درصد به بالا که درجه نخبگی هم دارند پرداخت خواهد شد.

عبدالرضا حق‌پرور با اشاره به حمایت همه جانبه از دانشجویان و دانش‌آموزان فرهیخته و پژوهشگر، تصریح کرد: فرهیختگان علمی نیز از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند که تا 200 میلیون تومان تسهیلات به این افراد پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان بوشهر خاطرنشان ساخت: تا 200 میلیون ریال پاداش به پایان نامه‌های دانشگاهی و طرح‌های پژوهشی با موضوع دفاعی پرداخت می‌شود.