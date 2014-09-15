هیأت حقیقت یاب جمهوری اسلامی ایران به فیلیپین عازم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال مرگ مشکوک پرویز خاکی تبعه ایرانی در باشگاه پلیس مانیل، هیأتی مرکب از پلیس آگاهی و پزشکی قانونی به سرپرستی مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه به مانیل سفر کردند.



هیأت ایرانی در این سفر ضمن دیدار با معاون وزیر امور خارجه آن کشور و سایر مقامات مسئول پرونده بازداشت مرحوم پرویز خاکی از محل بازداشتگاه و بیمارستان بازدید بعمل آورد و با مسئولین ذی ربط در این پرونده گفتگو کردند.



بنا به اطلاع این مسئولان، گزارش پزشکی قانونی و همچنین نتیجه سایر بررسی های تخصصی بزودی اعلام خواهد شد و مقدمات انتقال جسد متوفی به کشور انجام شده است.



گفتنی است، پرویز خاکی درخرداد ماه 1391 و بنابه درخواست دولت آمریکا به بهانه واهی نقض تحریم ها در فرودگاه مانیل دستگیر و از آن زمان در بازداشتگاه پلیس مانیل بسر می برد که در اواخر مرداد ماه گذشته از سوی دولت فیلیپین اعلام شد به دلیل حمله قلبی در بیمارستان در گذشته است.