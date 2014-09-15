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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۵۹

اصغرزاده:

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در مازندران اجرا شد

طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در مازندران اجرا شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان خبر داد و گفت: این طرح تا 15 مهرماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصغرزاده ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اجرای طرح نظارتی ویژه مدارس، هدف از اجرای طرح مذکور را افزایش تقاضای مردم برای خرید لوازم التحریر ، کیف ، کفش و سایر ملزومات تحصیلی عنوان و اعلام کرد : جهت جلوگیری از هر گونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها و تخلفات احتمالی واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی و رسیدگی سریع تر به شکایات و گزارشات احتمالی این طرح در استان اجرا می شود.

وی همچنین یادآور شد : هماهنگی های لازم با ادارات تعزیرات حکوکتی جهت رسیدگی سریع به پرونده های متشکله انجام شده و در این زمینه گشت های مشترکی نیز در سراسر استان فعال شده اند.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز تاکید کرد: با هر گونه فروش اجباری کالا در طرح نظارتی ویژه مدارس در سراسر استان برخورد قانونی خواهد شد.
 
محمد محمدپور افزود: در طول برگزاری این طرح نظارت ویژه بازرسان این سازمان بر تامین ، توزیع و قیمت ، ملزومات تحصیلی مورد نیاز مردم در سراسر استان خواهد بود.
 
وی بیشترین نظارت را در بخش درصد سود های واحد های خرده فروشی و عمده فروشی ، نصب برچسب قیمت  و صدور فاکتور عنوان و تصریح  کرد : از دیگر اهداف این طرح نظارت بر تعیین و رعایت نرخ سرویس های ایاب و ذهاب مدارس، نظارت  بر دریافت شهریه  آموزشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی ، جلوگیری از توزیع فروش لوازم التحریر خارجی و داخلی فاقد استاندارد و بی کیفیت است.
 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به تنظیم و کنترل بازار در این ایام افزود : هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط جهت تامین ، توزیع و قیمت دفترچه های  دانش آموز ،کتاب ، پوشاک ، کیف و کفش و روپوش مدارس انجام شده است.
کد مطلب 2370809

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