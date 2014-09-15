حل مشکلات ازدواج در استان همدان متولی ندارد/مراکز مشاوره ازدواج ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر دوشنبه در شورای فرهنگ عمومی همدان که با موضوع ازدواج تشکیل شد، با بیان اینکه برای همه بخش های مشکلات ازدواج باید یک متولی و مسئول در نظر گرفته شود، افزود: برای حل مشکل ازدواج باید هیئت توانمندی در استان همدان تشکیل شود.

وی ادامه داد: مسئله ازدواج آسان باید در این جلسه منشعب شده و به شعباتی تقسیم شود تا در مورد هر یک از مشکلات ازدواج راهکار اساسی داده شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان تاکید کرد: باید پدیده شوم طلاق را از ازدواج جدا کرد و دلایل جدایی زو جین مشخص و بررسی شود.

آیت الله محمدی بر تشکیل مجمع خیرین حمایت از بنیان خانوده تاکید کرد و گفت: این مجمع می تواند در راستای خانوداه، ازدواج، جلوگیری از طلاق و حفظ بنیان خانواده فعالیت کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه پیگیر وام ازدواج و پرداخت وام به زوج ها در استان همدان هستیم، بیان داشت: برای جذب خیرین ازدواج می توان از طریق استانداری عمل و افرادی که علاقمند فعالیت در این حوزه هستند را دعوت کرد.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه باید مجمع خیرین ازدواج در استان همدان شکل گیرد، افزود: استان همدان از لحاظ طلاق و ازدواج نسبت به سایر استان های کشور وضعت مطلوبی دارد.

وی ادامه داد: بالاترین نرخ طلاق در کشور مربوط به استان البرز و کمترین آن مربوط به سیستان و بلوچستان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بیان داشت: نمایندگان صاحب نظر به سازمان ورزش و جوانان معرفی شود و موانع و پیشنهادات در آنجا بحث و بررسی شود.

رئیس دادگستری استان همدان نیز در این جلسه بیان داشت: در بررسی میدانی پرونده های طلاق 50 تا 60 پرونده بررسی شده است.

باید تفاهم در خانواده های تازه تشکیل شده را بالا برد

حجت الاسلام محمد احمدوند با تاکید بر اینکه باید تفاهم در خانواده های تازه تشکیل شده را بالا برد، افزود: متاسفانه تعداد مرکز مشاوره برای ازدواج در شهر همدان کم است.

وی اظهار داشت: دو مرکز مشاوره در دادگاه خانواده همدان تشکیل شده اما کافی نیست و زوج های جوان برای تشکیل خانواده و در حین زندگی برای تفاهم نیاز به ایجاد مراکز مشاوره دارند.

رئیس حوزه علمیه استان همدان نیز در همین جلسه در مورد به تاخیر افتادن ازدواج جوانان گفت: بسیاری از ازدواج هایی که با تاحیر انجام می شود و یا طلاق هایی که اتفاق می افتد زیربنای مشاوره ای مطلوب نداشته است.

سید مصطفی موسوی اصفهانی با تاکید بر اینکه باید در استان همدان مراکز مشاوره ای قوی تشکیل شود، افزود: باید در این مراکز مشاوره از کارشناسان شرعی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه باید دو یا سه مرکز مشاوره قوی در استان همدان تشکیل شود، بیان داشت: متاسفانه برخی دختران در ازدواج بین ادامه تحصیل و ازدواج در تعارض هستند که این مراکز می توانند به دختران در این زمینه کمک کنند.

موسوی اصفهانی بیان داشت: دلیل بیشتر طلاق ها نیز ازدواج عجولانه و معجل و خیابانی است.