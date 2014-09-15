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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

کریمی فر:

2500 بخاری تابشی در سطح مدارس لرستان توزیع شد

2500 بخاری تابشی در سطح مدارس لرستان توزیع شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از توزیع دو هزار و 500 بخاری تابشی در سطح مدارس این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع سال تحصیلی امسال بیش از دو هزار و 500 بخاری تابشی در سطح مدارس شهرستانهای مختلف استان لرستان توزیع شده است.

وی بیان داشت: همچنین با اقدامات صورت گرفته کار تعمیر و سرویس سیستم های شوفاژ مدارس نیز انجام شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی نیروهای انسانی در این اداره کل خبر داد و تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته در مجموع برای سال تحصیلی جاری درخواست بیش از چهار هزار و 200 معلم استان در کمیته نقل و انتقالات مورد بررسی قرار گرفته شد.

کریمی فر همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه پروژه مهر در لرستان اشاره کرد و گفت: در این زمینه پنج کمیته در آموزش و پرورش استان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه مراسم جشن شکوفه ها با حضور 31 هزار و 200 دانش آموز پایه اول ابتدایی در سطح مدارس استان برگزار می شود تصریح کرد: این مراسم 31 شهریور ماه امسال همزمان با سراسر کشور در لرستان برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین مراسم جشن بازگشایی مدارس استان نیز با حضور 250 هزار دانش آموز ابتدای مهرماه برگزار می شود.

کد مطلب 2370852

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